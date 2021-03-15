Не знаєте, що придумати на сніданок, щоб було ситно, поживно і з дотриманням посту? Ми підготували для вас три варіанти пісних сніданків на будь-який смак.

Надзвичайно смачні та корисні рецепти швидких сніданків, які можна вживати в піст. Всі сніданки без молочних продуктів тваринного походження, їх також можна готувати та вегетаріанців й веганів.

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У перший день Великого посту потрібно обмежити себе у вживанні м'яса та продуктів тваринного походження, а наші рецепти сніданків чудово підійдуть для пісного меню.

Спробуйте приготувати їх та здивуйте свою родину надзвичайним смаком страв та збагатіть свій організм корисними вітамінами й мікроелементами.

– тости з гуакамоле

Класичне гуакамоле

Інгредієнти:

– 2 авокадо;

– 2 ст. л лимонного соку;

– 4 помідори чері;

– 3-4 гілочки кінзи;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Почистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Розімніть м'якоть авокадо виделкою у невеликій салатниці. Скропіть його лимонним соком та перемішайте. Помідори поріжте навпіл та додайте до авокадо, посоліть і поперчіть. Свіжі гілочки кінзи дрібно наріжте ножем й додайте до авокадо у помідорів. Ретельно перемішайте гуакамоле та подавайте його на цільнозернових тостах або хлібцях. За бажанням тости з гуакамоле можна полити бальзамічним кремом. Смачного!

– вівсянка на воді з манго та м'ятою

Рецепт вівсянки на воді

Інгредієнти:

– 3 ст. л вівсянки;

– 150-200 мл води;

– шматочки манго;

– гілочка м'яти;

– інші фрукти і ягоди на ваш смак.

Відваріть вівсянку на воді до готовності. Перекладіть у глибоку миску для сніданку. Викладіть на вівсянку шматочки манго, або пюре манго та м'яти (попередньо подрібніть їх у блендері кілька секунд). За бажанням додайте до каші шматочки, ківі, ананасу або хурми. Подавайте дієтичну та пісну вівсянку з манго до столу гарячою. Смачного!

– шоколадний чіа пудинг на кокосовому молоці з ягодами

Чіа пудинг на рослинному молоці

Інгредієнти:

– 200-300 мл кокосового молока;

– 2-3 ст. л чіа;

– ягоди на ваш смак;

– 1 ст. л какао або керобу.