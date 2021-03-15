Рецепти пісних сніданків на будь-який смак: сучасні варіанти страв

Не знаєте, що придумати на сніданок, щоб було ситно, поживно і з дотриманням посту? Ми підготували для вас три варіанти пісних сніданків на будь-який смак.
Надзвичайно смачні та корисні рецепти швидких сніданків, які можна вживати в піст. Всі сніданки без молочних продуктів тваринного походження, їх також можна готувати та вегетаріанців й веганів.
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У перший день Великого посту потрібно обмежити себе у вживанні м'яса та продуктів тваринного походження, а наші рецепти сніданків чудово підійдуть для пісного меню.
Спробуйте приготувати їх та здивуйте свою родину надзвичайним смаком страв та збагатіть свій організм корисними вітамінами й мікроелементами.
– тости з гуакамоле
Класичне гуакамоле
Інгредієнти:
– 2 авокадо;
– 2 ст. л лимонного соку;
– 4 помідори чері;
– 3-4 гілочки кінзи;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
- Почистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Розімніть м'якоть авокадо виделкою у невеликій салатниці. Скропіть його лимонним соком та перемішайте.
- Помідори поріжте навпіл та додайте до авокадо, посоліть і поперчіть.
- Свіжі гілочки кінзи дрібно наріжте ножем й додайте до авокадо у помідорів.
- Ретельно перемішайте гуакамоле та подавайте його на цільнозернових тостах або хлібцях. За бажанням тости з гуакамоле можна полити бальзамічним кремом. Смачного!
– вівсянка на воді з манго та м'ятою
Рецепт вівсянки на воді
Інгредієнти:
– 3 ст. л вівсянки;
– 150-200 мл води;
– шматочки манго;
– гілочка м'яти;
– інші фрукти і ягоди на ваш смак.
- Відваріть вівсянку на воді до готовності. Перекладіть у глибоку миску для сніданку.
- Викладіть на вівсянку шматочки манго, або пюре манго та м'яти (попередньо подрібніть їх у блендері кілька секунд). За бажанням додайте до каші шматочки, ківі, ананасу або хурми.
- Подавайте дієтичну та пісну вівсянку з манго до столу гарячою. Смачного!
– шоколадний чіа пудинг на кокосовому молоці з ягодами
Чіа пудинг на рослинному молоці
Інгредієнти:
– 200-300 мл кокосового молока;
– 2-3 ст. л чіа;
– ягоди на ваш смак;
– 1 ст. л какао або керобу.
- З вечора замочіть насіння чіа у коксовому або іншому рослинному молоці, відправте суміш в холодильник.
- Змішайте чіа пудинг з какао або керобом до однорідної консистенції.
- Викладіть шоколадний чіа пудинг на дно склянки, зверху додайте ягоди на ваш смак, знову кілька ложок чіа пудингу і ягоди.
- Подавайте смачний та поживний чіа пудинг до столу одразу. Смачного!