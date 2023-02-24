Пісний соус із сушених грибів – рецепт до будь-якої страви
24 лютого 2023, 16:31Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
Ми впевнені, що у вас залишилося кілька грамів сушених грибів після Різдвяних свят. Настав час приготувати з них відмінний соус.
Пісний соус із сушених грибів чудово підійде до вареників, картопляного пюре, риби чи інших страв.
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Рецепт грибного соусу надзвичайно простий, а смак його закохає з першої ложки. Він ідеально доповнить пісні страви до Великоднього посту.
Рецепт пісного грибного соусу
- Час: 90 хвилин
- Порції: 4
– 50 грамів білих сушених грибів;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 500 – 750 грамів води;
– 40 – 50 грамів борошна;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Гриби заливаємо окропом та накриваємо кришкою на 20 хвилин.
- Зливаємо її та заливаємо 750 грамами води. Варимо все 20 – 25 хвилин.
- Борошно обсмажуємо на сковороді із товстим дном, постійно помішуємо. Воно має бути ледь золотистого кольору.
- З грибів зливаємо воду та відправляємо їх до цибулі, а грибну водичку маленькими порціями доливаємо у борошно і постійно помішуємо. Додаємо сіль. Можна збивати вінчиком або блендером, щоб не було грудочок.
- Гриби із цибулею щедро присмачуємо спеціями. Чим більше води, тим соус буде рідший. Якщо використали всю воду, але соус надто густий – додаємо ще окропу.
- Коли гриби гарно обсмажаться із цибулькою, додаємо туди грибний соус і все разом протушкуємо.
Смачного!