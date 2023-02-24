Пісний соус із сушених грибів – рецепт до будь-якої страви

24 лютого 2023, 16:31
Читать новость на русском

Джерело:

Оксана Крецул

Ми впевнені, що у вас залишилося кілька грамів сушених грибів після Різдвяних свят. Настав час приготувати з них відмінний соус.

Пісний соус із сушених грибів чудово підійде до вареників, картопляного пюре, риби чи інших страв.

Читайте також 15 хвилин і готово: три рецепти ситних сніданків на будь-який смак

Рецепт грибного соусу надзвичайно простий, а смак його закохає з першої ложки. Він ідеально доповнить пісні страви до Великоднього посту.

Рецепт пісного грибного соусу

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 50 грамів білих сушених грибів;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 500 – 750 грамів води;
 – 40 – 50 грамів борошна;
 – олія; 
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Гриби заливаємо окропом та накриваємо кришкою на 20 хвилин.
  • Зливаємо її та заливаємо 750 грамами води. Варимо все 20 – 25 хвилин.
  • Борошно обсмажуємо на сковороді із товстим дном, постійно помішуємо. Воно має бути ледь золотистого кольору.
  • З грибів зливаємо воду та відправляємо їх до цибулі, а грибну водичку маленькими порціями доливаємо у борошно і постійно помішуємо. Додаємо сіль. Можна збивати вінчиком або блендером, щоб не було грудочок.
  • Гриби із цибулею щедро присмачуємо спеціями. Чим більше води, тим соус буде рідший. Якщо використали всю воду, але соус надто густий – додаємо ще окропу.
  • Коли гриби гарно обсмажаться із цибулькою, додаємо туди грибний соус і все разом протушкуємо.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак