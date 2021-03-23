Що приготувати в піст: варіанти страв від Лізи Глінської

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася різними варіантами страв, котрі ви з легкістю можете приготувати в піст.

Хто сказав, що пісні страви не смачні? Суддя 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Ліза Глінська поділиться з вами варіантами смачних та пісних страв, які прийдуть до смаку вашій родині.

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Овочі і гриби

З відварених овочів ви можете приготувати вінегрет з квашеною капустою, з картоплі – смачні оладки чи деруни.

Зі свіжих овочів завжди вийде смачний та вітамінний салат, або з печеного буряка. З печериць приготуйте паштет до хрумких грінок.

Фрукти і ягоди

На основі фруктів, ягід або соку ви можете приготувати желе на агар-агарі, а з фруктового пюре – мармелад.

З цитрусових виходять смачні цукати, варіантів безліч: яблучні, гарбузові, апельсинові чи з грейпфрута.

З яблук також можна приготувати корисне печиво, а з цукру, крохмалю та води – рахат-лукум.

Вівсяні пластівці

З вівсяних пластівців, окрім звичної каші приготуйте гранолу. Додайте до неї насіння, горіхи, родзинки або інші сухофрукти і страва на сніданок готова.

Чорний шоколад та какао

Фрукти та сухофрукти в чорному шоколаді – один з найпростіших десертів, які можна приготувати. З фруктів можна взяти банани, яблука, груші, мандарини, ківі або ананаси. З сухофруктів: чорнослив, курагу, інжир або фініки.

Також можна спекти смачний кавовий кекс з апельсинами.

Горіхи та насіння

З арахісу виходить чудова паста на грінки, а прості горішки можна обсмажити в карамелі та насолоджуватись їхнім відмінним смаком під кіно. Халва – чудовий варіант десерту з насіння.