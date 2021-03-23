Нереально смачна грузинська закуска з овочів та горіхової маси. До речі, страва чудово підійде для пісного меню.

Пхалі – відома грузинська закуска, яку готують з різноманітних овочів з горіхами та спеціями. Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачної закуски, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Для пхалі заздалегідь підсушіть горіхи в духовці, у деяких рецептах їх навіть замочують у воді на ніч.

Замість буряка можна брати будь-який продукт – хоч морква, хоч навіть капусту відварну! Добре віджимайте варені продукти – в них багато вологи, тому я використовую запечені, – зазначив шеф-кухар.

Рецепт пхалі

Інгредієнти:

– 150 г волоських горіхів;

– 50 г часнику конфі або печеного часнику;

– 2 ч. л сванської солі;

– 1 ч. л зіри.

Ретельно перебийте всі інгредієнти в блендері, щоб маса була схожою на пасту за консистенцією. Це базова горіхова маса, котру ми будемо додавати до решти інгредієнтів.

Рецепт пхалі з буряка

Інгредієнти:

– 500 г запеченого буряка;

– 100 г горіхової суміші.

Ретельно перебийте ці інгредієнти у блендері. Обов'язково скуштуйте масу на спеції. Можна додати до маси лимонний сік, гострий перець або сіль за необхідністю. Сформуйте з овочевої маси кульки та подавайте до столу.

Рецепт пхалі зі шпинату

Інгредієнти:

– 100 г листя шпинату;

– 30 г листя петрушки;

– 10 г кінзи;

– 40 г горіхової суміші;

– 10 г волоських горіхів додатково.