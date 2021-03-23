Грузинська закуска пхалі: рецепт з буряка та шпинату від Володимира Ярославського
Нереально смачна грузинська закуска з овочів та горіхової маси. До речі, страва чудово підійде для пісного меню.
Джерело:Володимир Ярославський
Пхалі – відома грузинська закуска, яку готують з різноманітних овочів з горіхами та спеціями. Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачної закуски, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Для пхалі заздалегідь підсушіть горіхи в духовці, у деяких рецептах їх навіть замочують у воді на ніч.
Замість буряка можна брати будь-який продукт – хоч морква, хоч навіть капусту відварну! Добре віджимайте варені продукти – в них багато вологи, тому я використовую запечені, – зазначив шеф-кухар.
Рецепт пхалі
- Ретельно перебийте всі інгредієнти в блендері, щоб маса була схожою на пасту за консистенцією. Це базова горіхова маса, котру ми будемо додавати до решти інгредієнтів.
Рецепт пхалі з буряка
- Ретельно перебийте ці інгредієнти у блендері.
- Обов'язково скуштуйте масу на спеції. Можна додати до маси лимонний сік, гострий перець або сіль за необхідністю.
- Сформуйте з овочевої маси кульки та подавайте до столу.
Рецепт пхалі зі шпинату
- Ретельно перебийте всі інгредієнти у блендері, сформуйте кульки та подавайте до столу. Смачного!
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