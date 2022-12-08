Якщо біля дому є вогонь: готуємо смачну піцу на грилі

8 грудня 2022, 17:10
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Джерело:

burczymiwbrzuchu

Вогонь біля будинку – це опція, яка сьогодні стала справжнім "козирем". Якщо вимикають світло, приготувати можна найбільш улюблену їжу, навіть піцу.

Напевно, неможливо знайти людину, яка б узагалі не любила піцу. Ніжне тісто, соус та улюблені додатки – ось і все, що потрібно для цієї зірки італійської кухні, яка підкорила мільйони сердець по всьому світу.

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Піца на грилі – це чудова опція у момент, коли вимкнули світло, але я можливість розвести вогонь біля будинку. Приготувати її дуже легко, а насолодитися нею зможе уся сім'я. Ми приготуємо відому піцу "4 сири", але кожен може використати свою улюблену начинку.

Піца на грилі

Час: 20 хвилин + година для росту тіста

Порцій: 4

Смакувати піцу можна завжди / Фото Pexels

Інгредієнти:

тісто:

  • 600 грамів борошна;
  • 3 чайних ложечки сухих дріжджів;
  • 400 мілілітрів теплої води;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1,5 чайної ложки солі;

начинка (пропорції можна обрати до смаку):

  • маскарпоне;
  • моцарела;
  • пармезан;
  • дор блю;
  • олія (для збризкуванн);
  • рукола (для прикраси).

Приготування:

  1. Борошно з'єднуємо з дріжджами і сіллю. Поволі додаємо теплу воду та оливкову олію, поволі вимішуємо тісто. Формуємо з нього кулю та залишаємо її у теплому місці на 1 годину.
  2. Тісто легко присипаємо борошном та ділимо на дві три частини, з кожної формуємо піцу.
  3. Смажимо піцу на грилі по 3 хвилини з кожної сторони.
  4. Збризкуємо піцу олією та покриваємо тонким шаром маскарпоне.
  5. Викладаємо сири на піцу.
  6. Смажимо піцу на грилі до того, як сири розплавляться.
  7. Прикрашаємо руколою та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська