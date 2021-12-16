Подобається кожному: готуємо ніжні та соковиті мафіни з куркою

16 грудня 2021 , 14:39
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Джерело:

24 канал

Мафіни – це не завжди солоденьке до чаю. Ця випічка здивує будь-який смак із солоними додатками.

Мафіни з куркою – це дивовижне поєднання смаків, яке буде доречним до будь-якого столу. Готувати їх доведеться багато – довго на тарілках вони не затримуються.

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Куряче м'ясо у поєднанні з ніжним тістом – це фантастична смакова гамма, яку просто неможливо не полюбити.

Рецепт мафінів з куркою

Час: 1 година

Порцій: 4

Дивовижний смак / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • 2 штуки курячої грудки;
  • 3 столові ложки борошна;
  • 0,5 стакана молока;
  • 2 яйця;
  • 2 столові ложки сметани;
  • 50 грам твердого сиру;
  • сіль, перець, зелень – за смаком.

Приготування

  1. Варимо грудку у солоній воді. Після приготування даємо м'ясу вистигнути та нарізаємо на дрібні шматочки.
  2. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  3. Солимо, перчимо, додаємо зелень та відставляємо м'ясо вбік.
  4. У великій ємності змішуємо молоко, яйця, сметану та борошно.
  5. Вливаємо до м'яса половину заливної суміші.
  6. Кропимо форми для запікання олією та виливаємо суміш з м'ясом.
  7. Розливаємо другу половину соусу по формочках.
  8. Запікаємо мафіни 20 хвилин.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська