Огірки з гірчицею або гострим перцем: два популярні рецепти консервації на зиму

Ви ще встигаєте закрити кілька баночок огірків на зиму, а з перевіреними рецептами ми вам допоможемо. Пропонуємо огірки з гірчицею та гострим чилі кетчупом.

24 канал дібрав два найпопулярніших рецепти маринованих огірків на зиму, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Один – з гірчицею, а інший – з кетчупом чилі.

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Обов'язково закрийте кілька баночок на зиму, адже така закуска завжди буде бажаною до столу.

Мариновані огірки з гірчицею

– 1 – 2 зубчики часнику;– 1 лавровий листок;– 2 шматочки перцю чилі;– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;– 1 столова ложка французької гірчиці;– 400 грамів огірків;– 1 столова ложка солі;– 2 столові ложки цукру;– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.

Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.

На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.

Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.

Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.

Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.

Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.

Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.

Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.

Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.

Мариновані огірки з кетчупом чилі

– огірки;– чорний перець горошком;– часник;– листя хрону;– листя смородини та вишні;– парасольки кропу.– 1 чайна ложка солі;– 1 столова ложка цукру;– 100 грамів оцту;– 2 столові ложки кетчупу чилі.

Приготування:

Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків "попки", щоб не гірчили.

У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини і вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу.

Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки.

Щільно покладіть огірки в банку.

Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин.

Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками.

Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.

Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце.

Смачного!