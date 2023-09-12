Огірки з гірчицею або гострим перцем: два популярні рецепти консервації на зиму
12 вересня 2023, 18:19Читать новость на русском
Ви ще встигаєте закрити кілька баночок огірків на зиму, а з перевіреними рецептами ми вам допоможемо. Пропонуємо огірки з гірчицею та гострим чилі кетчупом.
24 канал дібрав два найпопулярніших рецепти маринованих огірків на зиму, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Один – з гірчицею, а інший – з кетчупом чилі.
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Обов'язково закрийте кілька баночок на зиму, адже така закуска завжди буде бажаною до столу.
Мариновані огірки з гірчицеюІнгредієнти на 1 літрову банку:
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 лавровий листок;
– 2 шматочки перцю чилі;
– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– 400 грамів огірків;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.
- Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.
- На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.
- Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.
- Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.
- Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.
- Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.
- Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.
- Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.
- Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.
Мариновані огірки з кетчупом чиліІнгредієнти:
– огірки;
– чорний перець горошком;
– часник;
– листя хрону;
– листя смородини та вишні;
– парасольки кропу.
Для маринаду на 1 літрову банку:
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 100 грамів оцту;
– 2 столові ложки кетчупу чилі.
Приготування:
- Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків "попки", щоб не гірчили.
- У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини і вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу.
- Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки.
- Щільно покладіть огірки в банку.
- Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин.
- Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками.
- Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.
- Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце.
Смачного!