Український заклад втретє увійшов до списку найкращих піцерій Європи
Джерело:НВ Life
Київську піцерію Positano втретє включили до європейського рейтингу 50 Top Pizza Europe 2021 –найкращих піцерій Європи. Відомо, що шеф-кухарем закладу є відомий кулінар Марко Черветті.
Positano – київський ресторан італійської кухні, шеф-кухарем якого є бренд-шеф мережі "Сільпо" Марко Черветті.
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Відомо, що концепцію та меню ресторану Марко Черветті розробив разом із піцайоло Енцо Коччо з Неаполя. У 2021 році, як і в минулому, заклад посів 34 місце у рейтингу 50 найкращих піцерій Європи, а у 2019 він був на 30.
Рейтинг найкращих піцерій Європи
- 1 місце – Peppe Pizzeria, Париж;
- 2 місце – Via Toledo. Enopizzeria, Відень;
- 3 місце – Fratelli Figurada, Мадрид;
- 4 місце – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Лондон.
Рейтинг найкращих піцерій Європи 50 Top Pizza Europe складається на основі оцінок інспекторів гіда 50 Top Pizza.
Піцерія Позітано / Фото Хорека
Вони оцінюють піцерії по всьому світу, а їхніми головними критеріями у виборі є:
- Якість піци;
- Сервіс в закладі;
- Інтер'єр закладу;
- Обслуговування;
- Барна і винна карта;
- Використання локальних і сезонних інгредієнтів в приготуванні піци.
Вітаємо ресторан Positano з включенням у рейтинг 50 Top Pizza Europe!