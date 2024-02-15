Відповідь точно здивує: чому ви припускаєтеся помилки, коли чистите часник

Часник є беззаперечним королем смаків на кухні. Він підсилює смак страв, додаючи їм характерності та виразності. Хоча чистити та подрібнювати його може бути втомливо, є випадки, коли цей додаток не потребує очищення.

Часник – одна з найбільш універсальних кулінарних добавок, здатних значно збагатити смак страв. Він є в арсеналі практично на кожній кухні, а для його подрібнення ми часто використовуємо прес. Однак навіть у таких простих діях як чистка часнику можна робити помилки, які ускладнюють роботу на кухні.

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Помилки при використанні часнику

На диво, багато кухарів допускають основну помилку, використовуючи прес для часнику – вони очищають зубчики часнику перед тим, як їх подрібнити. Це невиправдано ускладнює вашу роботу! Часник легко вичавлюється в пресі разом зі шкіркою. М'якоть легко відокремиться від шкаралупи, а ви заощадите час і не забрудните руки.

Незамінний інгредієнт / Фото unsplash

Як нейтралізувати запах часнику

Хоча аромат часнику в стравах бажаний, він може набридати на руках. Як від цього позбутися? Просто протріть руки меленою кавою, яка поглине запах і одночасно зробить ніжний пілінг. Інший спосіб – протерти руки лимонним соком і сіллю.

Секрети ідеального подрібнення часнику

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам отримати максимальне задоволення від часнику

Використовуйте свіжий часник – його буде легше вичавити.

Зубчик часнику помістіть в прес плоскою стороною вниз – це забезпечить краще подрібнення.

Не тисніть на прес дуже сильно – так може витекти гіркий часниковий сік.

Після використання ретельно очистіть прес – ви уникнете утворення іржі також це полегшить повторне використання.

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