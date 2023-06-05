Тільки помити чи все-таки чистити від шкірки: чому шампіньйони вийшли не смачними

Гриби – частий гість на українських тарілках. Дехто їх очищає від шкірки, інші – ні. Є багато помилок, які частково або повністю змінюють смак страви або самого продукту.

Старі печериці, які потемніли, все-таки потрібно почистити. Однак, якщо ви купили молоді білі гриби, шкірку з них знімати не потрібно.

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Чому не потрібно чистити печериці

Печериці – це гриби, які ростуть у досить стерильних умовах. Власники виробничих цехів повинні дотримуватися ряду правил, щоб їхні товари потрапили на полиці магазинів. Тому очищати гриби від шкірки перед варінням нема потреби.

Як підготувати гриби до вживання

Дехто з кулінарів стверджує, що промивання печериць під водою зменшує аромат цих грибів. Гриби можна протерти паперовим рушником, а менш доступні місця – сухою щіткою. Однак, якщо ви бажаєте їх ретельно підготовити до вживання, помийте під проточною водою.

Найпопулярніші гриби / Фото unsplash

Що впливає на смак печериць

Як виявилося, чистити гриби – заняття абсолютно непотрібне. Шкірка грибів також не буде турбувати вас під час їжі, на додаток – неможливо відчути різницю між очищеними грибом і неочищеним, на смак вони однакові.

Поширеною помилкою, яка впливає на смак грибів, є додавання солі на початку приготування страви. Це призводить до того, що печериці майже відразу виділяють воду і стають темними. Солити їх краще вкінці.

Приготуйте фаршировані печериці і ваші рідні точно вам подякують.