Фатальна помилка, яка зіпсує страву: чи потрібно промивати макарони після варіння
Джерело:jessica gavin
Кожен з нас впевнений у тому, що вміє добре варити макарони. Але інколи виникають суперечки, чи потрібно їх промивати. Настав час поставити крапку у цій дискусії.
Чи є щось простіше, ніж варити макарони? Відповідь на це питання здається тривіальною. Однак при приготуванні цього продукту багато хто робить велику помилку.
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Чи можна промивати макарони після варіння
Промивати зварені макарони холодною водою – непростимий злочин. Від додаткової води паста втрачає свій смак. Зазвичай макарони поєднуються із соусом. М'ясний болоньєзе, карбонара на основі яєць і бекону – всюди діють однакові правила. Макаронні вироби не можна промивати!
Як вода впливає на макарони
У процесі промивання з макаронних виробів вимивається крохмаль, в результаті паста втрачає свій смак, а будь-який доданий до неї соус просто з неї стікатиме.
З цього правила є лише один виняток: промивати можна лише ті макарони, які призначені для салату. За допомогою цього вони збережуть свою еластичність і не будуть злипатися з іншими інгредієнтами.
Як правильно варити макарони
Перш за все потрібно віддати перевагу дуже глибокій каструлі для відварювання. Це гарантує, що продукт зможе відразу повністю зануритися. Але пам’ятайте: чим більше у вас води, тим більше солі вам знадобиться. Найкращі пропорції – додавати 1 столову ложку солі на кожні 16 чашок води.
Завжди доводьте воду до повного кипіння. Коли вода кипить, локшина приготується швидше. Перемішайте воду, коли додаєте макарони.
Залежно від виду макаронних виробів, їх слід варити від 8 до 10 хвилин. Однак почніть перевіряти їх через чотири хвилини, оскільки час може змінюватися залежно від розміру виробу.