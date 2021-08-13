Правила безпеки на кухні: як готувати улюблені страви без опіків та порізів

Як часто, чаклуючи на кухні над чимось смачненьким, ми псуємо собі все задоволення, то порізавшись, то обпікшись? І травмуємося ми не лише тому, що неуважні чи прагнемо робити десять справ одразу, а й через застарілі методи роботи.

Тим часом уникнути "кухонних" травм не так уже й важко. Ось кілька простих порад, що допоможуть вам упорядкувати кулінарний процес і зробити його безпечним.

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Чиста поверхня

Проста рекомендація, яка не лише полегшить процес, а й гарантує, що на ногу не впаде жоден девайс. Звучить смішно, але такі випадки – доволі часта практика на кухні. Краще перестрахуватись, аніж потім накульгувати.

Працювати потрібно на прибраній поверхні / Фото Seriouseats

Годування улюбленців

Навряд чи хтось з нас може втриматися, коли наш кіт або собака дивляться на приготування страви благальними очима. Встояти перед спокусою поділитися шматочком вкрай важко. Якщо ж ви не змогли відмовити улюбленцю, не забудьте дуже ретельно вимити руки – не варто ризикувати харчовим розладом.

Улюбленці зажди "допомагають" готувати / Фото Seriouseats

Контрольований вогонь

Підсмажити м'ясо або овочі за допомогою вогню для багатьох з нас стало звичною справою. Але завжди слід зберігати обачність – обсмалені брови не личать нікому.

З вогнем потрібно бути обережним / Фото Seriouseats

Ножові порізи

Тонка нарізка – важливе вміння для кожного кухаря. Але потрібно зберігати максимальну концентрацію. Один невдалий рух – і доведеться шукати пластир. Відомі шеф-кухарі радять завжди тримати ножі гострими та не поспішати при процесі нарізки. Таким простим чином вдасться зберегти руки цілими.

Порізи – часті травми кухарів / Фото Seriouseats

Тертка та дошки для нарізки

Порізатись можна не лише ножами – ушкодити може й тертка. Щоб уникнути травми, потрібно обгорнути овоч або фрукт, який натираємо, рушником.

Обачність ніколи не буде зайвою / Фото Seriouseats

Опіки

Деко у духовці нагрівається до дуже високих температур, тому опіки – звична справа на кухні. Попіклуйтеся про те, щоб рушники або рукавиці, якими будете брати деко, були сухими та необхідної товщини. Повірте, у пухирцях від опіків немає нічого апетитного.

Опіки – часті травми кухарів / Фото Seriouseats