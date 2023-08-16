Який інгредієнт не можна додавати у маринад до м'яса, аби все не зіпсувати

Любите м'ясні страви, але не завжди воно виходить таким, як потрібно? Можливо вся справа у неправильному маринаді? У нас є кілька порад, які врятують від помилок.

Приготування м'ясних страв, особливо шашлику чи стейків – справа серйозна і відповідальна. Страви на мангалі вимагають особливого підходу, аби м'ясо вийшло таким, як потрібно.

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Як не зіпсувати шашлики? Потрібно заздалегідь підготуватися перевіреним рецептом та врахувати наші поради. Отже, розповідаємо, які інгредієнти не можна додавати до м'ясного маринаду, аби не зіпсувати страву.

Надлишок кислоти в маринаді

Такі інгредієнти, як оцет, лимон, ананас, ківі та інші кислі продукти погано впливають на м'ясо. А для якісного молодого м'яса вони взагалі не потрібні.

Багато інгредієнтів для маринаду

Не потрібно заправляти м'ясо всім, що давно лежить в холодильнику. Адже маринад потрібен для додаткової соковитості, а не для того, щоб забити смак м'яса. Можна використовувати свіжі трави, цибулю, часник.

Не соліть м'ясо відразу

Якщо додати сіль в м'ясо при замочуванні, це буде сприяти витягуванню з нього вологи. Така помилка приведе до того, що м'ясо буде сухим. Додавайте сіль безпосередньо перед запіканням.

Не міксуйте овочі з м'ясом

Міксуючи на шампурі м'ясо та інші овочі ви зіпсуєте шашлики, адже час приготування цих продуктів різний. Швидше за все ваш гарнір до м'яса просто згорить. Краще смажити овочі на окремому шампурі і зняти їх раніше.