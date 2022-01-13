Празник на Галичині: як приготувати відомий вафельний рулет

Празники на Галичині відзначають із розмахом. Усі родичі та друзі збираються за столом, що аж угинається під наїдками. І, звісно ж, на ньому вдосталь солодощів. Але тортів ви серед них не знайдете – тут головують пляцки та рулети.

У великих населених пунктах традиція відзначати празники бучно, усім селом або й містечком, на жаль, відходить в історію. Адже празники випадають не лише на державні вихідні. Проте на храмове свято (у день святого, на чиє ім'я освячено місцеву церкву) галичани й сьогодні накривають розкішні столи, скликаючи на бенкет усіх рідних та близьких.

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Казковою атмосферою оповита солодка частина святкового стола. Пляцки та рулети господині починають готувати за кілька днів до визначної дати. І їх різноманіття просто вражає! Рецепти передаються з покоління в покоління. Одним зі старовинних галицьких смаколіків є вафельний рулет.

Рецепт вафельного рулету

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Неймовірний десерт / Фото інстаграм olya_borachok

Інгредієнти:

2 пластини квадратної вафлі;

Начинка 1:

180 грам шоколадного крекеру;

25 грам какао;

350 грам води;

180 грам цукру;

Начинка 2:

50 грам кокосової стружки;

130 грам молока;

200 грам масла;

100 г цукрової пудри.

Для желе:

1 пачка улюбленої галяретки (желе);

300 грам води.

Приготування:

Для початку необхідно приготувати галяретку. Для цього потрібно розвести у 300 грамі окропу галеретку і залити її у форму для повного застигання. Коли желе застигне готуємо шоколадну начинку. Печиво висипте і блендер і подрібніть до консистенції крихт. Доведіть до кипіння воду із цукром та всипте сюди какао із Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане зі печивом. Масу необхідно швидко перемішати та розділити на 2 вафлі. Розмащуємо поки маса ще гаряча не доходячи 2 сантиметри до краю. Кокосову стружку заливайте гарячим молоком та поставте вистигати. Візьміть масло (тільки кімнатної температури) та збийте з пудрою до отримання однорідної пишної маси. Додайте сюди кокосову стружку. Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем, залишаючи вільними краї (близько 2 сантиметри) Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі. Обережно скручуємо рулет у пергамент. Останні 2 сантиметри без крему змащуємо окропом.

Нехай смакує!

Текст публікації olya_borachok:

Вафельний рулет, як на празниках

Час приготування: 45 хв (плюс кілька годин для настоювання)

Вихід: 2 рулети.

Інгредієнти:

2 пластини квадратної вафлі;

Начинка 1:

1 пачка шоколадного крекеру (180 г)

25 г какао;

350 г води;

180 г цукру;

Начинка2

50 г кокосової стружки;

130 г молока;

200 г масла;

100 г цукрової пудри.

Для желе:

1 пачка улюбленої галяретки;

300 г води

Приготування:

Галяретку розводимо у 300 г окропу та заливаємо у контейнер для застигання.

Коли галяретка застигне готуємо шоколадну начинку:

Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане із зблендерованим печивом.

Швидко перемішуємо та розділяємо на 2 вафлі. Розмащуємо поки маса ще гаряча не доходячи 2 см до краю.

Кокосову стружку заливаємо гарячим молоком, даємо охолонути.

Масло кімнатної температури збиваємо з пудрою до пишного стану, та поступово додаємо кокосову стружку.Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем (не доходячи 2 см до краю). Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі. Тоді скручуємо як рулет. Останні 2 см без крему змащуємо окропом). Загортаємо рулети туго у пергамент та ставимо у холодильник на кілька годин. Смачного! З даної порції може вийти і 3 рулети, просто будуть вужчими, але тоді галяретки потрібно трішки більше зробити.