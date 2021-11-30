Прихована очевидність: які секрети має приготування пельменів

Пельмені – надзвичайно популярна страва на теренах України. Їх вміють готувати у кожному домі, але чи всі ми готуємо їх правильно?

На перший погляд пельмені – дуже проста страва. Тісто, фарш, окріп – і справу зробено. Але не все так просто, як здається. Декілька невірних кроків – і страва матиме далеко не найкращий смак. Давайте поглянемо, як зробити все правильно.

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Тісто

Тісто для пельменів має добре ліпитися, не розварюватися та триматися. Порушення пропорцій рідини та борошна – і надіям на чудовий результат кінець.

Також треба пам'ятати, що тепла рідина зробить тісто твердим і жорстким, тому перед початком приготування воду чи іншу рідину треба охолодити.

Приготування пельменів – процес далеко не з простих / Фото Pixabay

Перед ліпленням пельменів тісто треба на годину помістити у холодильник – так борошно віддасть клейковину. Завдяки цьому тісто стане більш еластичним та не буде рватися.

Менше борошна – ніжніша страва. Не поспішайте, розкачуйте тісто невеликими порціями. Ідеальна товщина тіста пельменів – 2 міліметри.

Соковитий фарш

Яке б м'ясо ви не обрали для фаршу – його соковитості буде недостатньо. Спочатку перемеліть м'ясо на м'ясорубці, що має ришітку з великими отворами. Додайте спеції, рідину (інколи використовують молоко) та залиште на годину у холодильнику.

Накладати начинку потрібно помірно, щоб краї легко зчіплювалися. Не треба давати багато начинки – вона вилетить з тіста та опиниться в просто у воді. Навряд чи це саме той результат, якого ви домагаєтесь при приготуванні пельменів.

Як правильно варити

Доволі поширеним прийомом є додавання в окріп 1 столової ложки оцту. Це допоможе запобігти передчасному розварюванню тіста.

Як свіжі, так і заморожені пельмені треба кидати лише в киплячу воду. На 1 кілограм пельменів треба як мінімум 4 літри води. Щойно приготованих пельменів треба кидати менше – щоб не злипалися.

Варити пельмені треба 7 хвилин до того, як почнуть спливати, та ще 3 – 4 хвилини після того, як вони опинились на поверхні.