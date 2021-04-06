Яка різниця між прісним та дріжджовим листковим тістом та що з нього готувати: поради кондитера

Якщо ви не знаєте яке тісто краще обрати для приготування сосиски в тісті чи круасанів – мерщій читайте про нього в нашому матеріалі.

Кондитерка Ліза Глінська зізналася у своєму інстаграмі, що її часто запитують про різницю між прісним листковим тістом (бездріжджовим) та дріжджовим листковим тістом. Дівчина вирішила розповісти кілька відомих їй фактів про ці види тіста.

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Отож, далі ви дізнаєтеся яка відмінність між цими видами тіста та до яких страв і десертів найкраще їх застосовувати.

Дріжджове листкове тісто

З назви цього тіста вже зрозуміло, що до його складу входять дріжджі. Окрім них ще борошно, вода, сіль, цукор та вершкове масло.

Багатошаровість цього тіста виходить завдяки вершковому маслу та дріжджів. Вони розпушують шари тіста та роблять його більш пухким.

Випічка з дріжджового листкового тіста виходить ніжною по структурі та м'якою. З цього тіста готують віденські булочки, круасани, равлики із заварним кремом. Також це тісто підходить для приготування випічки із соковитою начинкою: кремом, шоколадом, сиром або фаршем.

Бездріжджове листкове тісто

Головна відмінність його тіста від попереднього в тому, що воно готується без дріжджів. Класичний рецепт тіста складається з борошна. води, солі та масла для шарів.

У листковому бездріжджовому тісті шари виходять завдяки маслу – воно утворює прошарки між шарами тіста, не дає виходити парі під час випікання. Внаслідок цього і утворюються "відкриті" шари тіста.

Таке тісто виходить більш сухим та ламається, адже воно надтонке.

Листкове бездріжджове тісто підходить для випікання трубочок, вушок, тарталеток, торта "Поліно", "Наполеону", сосисок в тісті, може бути основою для домашньої піци чи самси.

Головним секретом хорошого листкового тіста, як дріжджового, так і бездріжджового, є використання якісного вершкового масла, борошна та правильна техніка його приготування.