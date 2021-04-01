При випіканні бісквіту у вас постійно формується гірка чи він осідає та більше не росте? Ліза Глінська знає кілька секретів, як правильно випікати пухкі коржі та готова поділитися цінними порадами з вами!

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами цінними порадами щодо приготування бісквіту. Читайте також Рецепт смачного печива кукіс від кондитерки Лізи Глінської: американський десерт Як у всій кулінарії, у кондитерці існують теж правила приготування десертів та випічки. Сьогодні ми поговоримо про бісквіти. Правильне випікання бісквіту Бісквіт завжди випікають в попередньо розігрітій духовці від 160 до 200 градусів. Чим вищий у вас бісквіт, тим нижчою має бути температура в духовці, і навпаки.

Перед тим як випікати бісквіт, впевніться, що ваша духовка вас не обманює у температурі. Частенько буває так, що температура коливається в одну, чи іншу сторону. В такому випадку вам потрібно придбати внутрішній термометр та за ним перевіряти градуси.

Завжди випікайте бісквіт на середньому рівні полиці. Якщо бісквіт починає підгорати, а всередині залишається сирим – зменште градуси. Якщо навпаки – зменшуйте час приготування.

Якщо ваш бісквіт після випікання має горбочок, градус випікання в духовці зависокий.

Не відкривайте дверцята духовки до закінчення випікання, або перші 50% часу, щоб корж не осів.

Готовність бісквіту перевіряйте шпажкою або зубочисткою. Суха шпажка – бісквіт пропікся добре, волога – сирий.

Щоб бісквіт не осів після приготування – залишіть його охолоджуватись у формі, тільки потім зніміть її з випічки.

Охолоджений бісквіт можна загорнути в шар харчової плівки та залишити в холодильнику на ніч, або в кухні при кімнатній температурі. Волога всередині коржа рівномірно розійдеться по всьому бісквіту та він не буде кришитися.