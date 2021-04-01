Правила випікання бісквіта: цінні поради кондитера
При випіканні бісквіту у вас постійно формується гірка чи він осідає та більше не росте? Ліза Глінська знає кілька секретів, як правильно випікати пухкі коржі та готова поділитися цінними порадами з вами!
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами цінними порадами щодо приготування бісквіту.
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Як у всій кулінарії, у кондитерці існують теж правила приготування десертів та випічки. Сьогодні ми поговоримо про бісквіти.
Правильне випікання бісквіту
- Бісквіт завжди випікають в попередньо розігрітій духовці від 160 до 200 градусів. Чим вищий у вас бісквіт, тим нижчою має бути температура в духовці, і навпаки.
- Перед тим як випікати бісквіт, впевніться, що ваша духовка вас не обманює у температурі. Частенько буває так, що температура коливається в одну, чи іншу сторону. В такому випадку вам потрібно придбати внутрішній термометр та за ним перевіряти градуси.
- Завжди випікайте бісквіт на середньому рівні полиці. Якщо бісквіт починає підгорати, а всередині залишається сирим – зменште градуси. Якщо навпаки – зменшуйте час приготування.
- Якщо ваш бісквіт після випікання має горбочок, градус випікання в духовці зависокий.
- Не відкривайте дверцята духовки до закінчення випікання, або перші 50% часу, щоб корж не осів.
- Готовність бісквіту перевіряйте шпажкою або зубочисткою. Суха шпажка – бісквіт пропікся добре, волога – сирий.
- Щоб бісквіт не осів після приготування – залишіть його охолоджуватись у формі, тільки потім зніміть її з випічки.
- Охолоджений бісквіт можна загорнути в шар харчової плівки та залишити в холодильнику на ніч, або в кухні при кімнатній температурі. Волога всередині коржа рівномірно розійдеться по всьому бісквіту та він не буде кришитися.
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