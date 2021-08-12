Як зварити та подати: прості рецепти з креветками – у тарталетках, із рисом та макаронами
Джерело:24 канал
Креветки готуються за лічені хвилини й не потребують особливих знань у царині кулінарії. Проте деякі тонкощі все-таки є. Ми зібрали для вас найважливіші правила приготування креветок, а також кілька чудових рецептів із ними.
Цей морепродукт обожнюють і дорослі й малі. Ніжне біле м'ясо з легким присмаком моря чудово поєднується з різними продуктами – від звичайних курячих яєць до екзотичних манго та авокадо.
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Креветки обсмажують на сковорідці, запікають у духовці чи на грилі або ж просто варять у підсоленій воді.
Як правильно відварити креветки
Щоб відварити креветки, вам знадобиться вода й трішки солі. Великі креветки варто є резон звільнити від панциря та стравохода. Якщо ж креветки дрібні, їх можна відварити в панцирі й подати до пива.
Почищені варені креветки / Фото Кухар
Закип'ятіть у каструлі воду, опустіть у неї креветки й перемішайте. За 2 – 3 хвилини варіння дрібні креветки будуть готові. Королівським креветкам знадобиться на 1 – 2 хвилини більше.
Як приготувати креветки в сковорідці
Розігрійте сковорідку, викладіть на неї заморожені креветки й прикрийте їх кришкою. Нагріваючись, креветки віддадуть воду й у ній же за лічені хвилини приготуються.
Макарони з креветками та соусом на вершках зі шпинатом
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 3
Макарони з креветками і шпинатом / Фото Їжа
– 1 склянка макаронів;
– 3 – 4 кубики замороженого шпинату;
– 4 зубчики часнику;
– 1 склянка заморожених креветок без панцирів;
– 200 мілілітрів вершків;
– сіль – на ваш смак;
– 100 грамів сиру сулугуні;
– чорний мелений перець – на ваш смак.
Приготування:
- Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності.
- Заморожені креветки відправте на сковорідку та накрийте кришкою.
- Вичавіть до креветок часник та перемішайте.
- Влийте вершки, додайте кубики шпинату та перемішайте. Накрийте кришкою та доведіть до кипіння.
- Тушкуйте соус для страви протягом 5 – 10 хвилин. Додайте солі та чорного меленого перцю.
- Сир наріжте дрібними кубиками та додайте в гарячий соус. Перемішуйте доки він не розтопиться.
- Відцідіть макарони та перекиньте їх до соусу в сковорідку. Перемішайте та протушкуйте 2 – 3 хвилини.
- Готову страву подавайте гарячою.
Смачного!
Рис із креветками на кокосовому молоці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3 – 4
Рис із креветками та ананасами / Фото Патте
– 1 склянка рису;
– 200 мілілітрів кокосового молока;
– 1 склянка заморожених креветок без панцирів;
– консервовані ананаси – на ваш смак;
– сіль – на ваш смак;
– чорний мелений перець – на ваш смак.
Приготування:
- Відваріть рис до готовності в підсоленій воді.
- Креветки обсмажте на розігрітій сковорідці під кришкою.
- Додайте до креветок відварений рис, влийте кокосове молоко та перемішайте. Тушкуйте страву 10 – 15 хвилин.
- Додайте до страви спецій на ваш смак.
- Наприкінці приготування додайте нарізані шматочками ананаси та перемішайте.
- Якщо ви полюбляєте пікантні та гострі страви, додайте трішки свіжого перцю чилі та кінзи.
- Подавайте страву гарячою.
Смачного!
Тарталетки з креветками та яйцями під майонезом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8 – 10
Тарталетки з креветками / Фото Гурман
– 20 тарталеток із пісочного тіста;
– 1 склянка креветок без панцирів;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 курячих яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 – 4 пера зеленої цибульки.
Приготування:
- Обсмажте креветки на сухій сковорідці або відваріть у підсоленій воді. Креветки будуть готові за 4 – 5 хвилин, якщо ви їх попередньо не розморожували, або за 3 – 4 хвилини після розмороження.
- Наріжте готові креветки маленькими шматочками.
- Відваріть до готовності курячі яйця – 8 хвилин буде достатньо. Охолодіть їх та почистьте від шкарлупи. Натріть яйця на дрібній тертці та змішайте з креветками.
- Натріть твердий сир на дрібній тертці та додайте до решти інгредієнтів. Наріжте зелену цибулю дрібними кільцями та додайте до креветок.
- Заправте начинку для кошиків майонезом та перемішайте.
- Начиніть пісочні кошики салатом з креветок та подавайте до столу.
Смачного!