Як зварити та подати: прості рецепти з креветками – у тарталетках, із рисом та макаронами

Креветки готуються за лічені хвилини й не потребують особливих знань у царині кулінарії. Проте деякі тонкощі все-таки є. Ми зібрали для вас найважливіші правила приготування креветок, а також кілька чудових рецептів із ними.

Цей морепродукт обожнюють і дорослі й малі. Ніжне біле м'ясо з легким присмаком моря чудово поєднується з різними продуктами – від звичайних курячих яєць до екзотичних манго та авокадо.

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Креветки обсмажують на сковорідці, запікають у духовці чи на грилі або ж просто варять у підсоленій воді.

Як правильно відварити креветки

Щоб відварити креветки, вам знадобиться вода й трішки солі. Великі креветки варто є резон звільнити від панциря та стравохода. Якщо ж креветки дрібні, їх можна відварити в панцирі й подати до пива.



Почищені варені креветки / Фото Кухар

Закип'ятіть у каструлі воду, опустіть у неї креветки й перемішайте. За 2 – 3 хвилини варіння дрібні креветки будуть готові. Королівським креветкам знадобиться на 1 – 2 хвилини більше.

Як приготувати креветки в сковорідці

Розігрійте сковорідку, викладіть на неї заморожені креветки й прикрийте їх кришкою. Нагріваючись, креветки віддадуть воду й у ній же за лічені хвилини приготуються.

Макарони з креветками та соусом на вершках зі шпинатом

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 3



Макарони з креветками і шпинатом / Фото Їжа

– 1 склянка макаронів;– 3 – 4 кубики замороженого шпинату;– 4 зубчики часнику;– 1 склянка заморожених креветок без панцирів;– 200 мілілітрів вершків;– сіль – на ваш смак;– 100 грамів сиру сулугуні;– чорний мелений перець – на ваш смак.

Приготування:

Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності. Заморожені креветки відправте на сковорідку та накрийте кришкою. Вичавіть до креветок часник та перемішайте. Влийте вершки, додайте кубики шпинату та перемішайте. Накрийте кришкою та доведіть до кипіння. Тушкуйте соус для страви протягом 5 – 10 хвилин. Додайте солі та чорного меленого перцю. Сир наріжте дрібними кубиками та додайте в гарячий соус. Перемішуйте доки він не розтопиться. Відцідіть макарони та перекиньте їх до соусу в сковорідку. Перемішайте та протушкуйте 2 – 3 хвилини. Готову страву подавайте гарячою.

Смачного!

Рис із креветками на кокосовому молоці

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 3 – 4



Рис із креветками та ананасами / Фото Патте

– 1 склянка рису;– 200 мілілітрів кокосового молока;– 1 склянка заморожених креветок без панцирів;– консервовані ананаси – на ваш смак;– сіль – на ваш смак;– чорний мелений перець – на ваш смак.

Приготування:

Відваріть рис до готовності в підсоленій воді. Креветки обсмажте на розігрітій сковорідці під кришкою. Додайте до креветок відварений рис, влийте кокосове молоко та перемішайте. Тушкуйте страву 10 – 15 хвилин. Додайте до страви спецій на ваш смак. Наприкінці приготування додайте нарізані шматочками ананаси та перемішайте. Якщо ви полюбляєте пікантні та гострі страви, додайте трішки свіжого перцю чилі та кінзи. Подавайте страву гарячою.

Смачного!

Тарталетки з креветками та яйцями під майонезом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 – 10



Тарталетки з креветками / Фото Гурман

– 20 тарталеток із пісочного тіста;– 1 склянка креветок без панцирів;– 2 столові ложки майонезу;– 2 курячих яйця;– 100 грамів твердого сиру;– 3 – 4 пера зеленої цибульки.

Приготування:

Обсмажте креветки на сухій сковорідці або відваріть у підсоленій воді. Креветки будуть готові за 4 – 5 хвилин, якщо ви їх попередньо не розморожували, або за 3 – 4 хвилини після розмороження. Наріжте готові креветки маленькими шматочками. Відваріть до готовності курячі яйця – 8 хвилин буде достатньо. Охолодіть їх та почистьте від шкарлупи. Натріть яйця на дрібній тертці та змішайте з креветками. Натріть твердий сир на дрібній тертці та додайте до решти інгредієнтів. Наріжте зелену цибулю дрібними кільцями та додайте до креветок. Заправте начинку для кошиків майонезом та перемішайте. Начиніть пісочні кошики салатом з креветок та подавайте до столу.

Смачного!