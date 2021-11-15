Простіше не буває: рецепт швидкої закуски з гарбуза та яблук від Клопотенка

15 листопада 2021 , 11:50
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Джерело:

Новий канал

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом сезонної страви з гарбуза, яка прикрасить будь-який стіл.

Гарбуз — справжній осінній продукт. Він не тільки смачний, але й має величезну кількість корисних і поживних речовин. Саме тому його час від часу потрібно їсти сирим – не кожного дня.

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Що швидко приготувати з гарбуза? Євген Клопотенко поділився смачним і простим рецептом закуски з гарбуза та яблук за лаштунками зйомок реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал).


Євген Клопотенко і Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт закуски з гарбуза і яблук

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2


Салат з яблук і гарбуза / Фото Клопотенко

Інгредієнти:
 – 100 грамів яблук;
 – 100 грамів гарбуза;
 – 1 – 2 столові ложки цукрової пудри;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. Ретельно помийте гарбуз, зніміть шкірку та видаліть насіння.
  1. Натріть його на грубій тертці та перекладіть у глибокий посуд.
  1. Теж саме зробіть і з яблуками.
  1. Змішайте гарбуз і яблука, додайте солі та посипте цукровою пудрою.
  1. За бажанням прикрасити закуску можна гілочками чебрецю.

Закуска готова. Смачного!

Автор: Богданна Рибак