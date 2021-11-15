Простіше не буває: рецепт швидкої закуски з гарбуза та яблук від Клопотенка
15 листопада 2021 , 11:50Читать новость на русском
Джерело:Новий канал
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом сезонної страви з гарбуза, яка прикрасить будь-який стіл.
Гарбуз — справжній осінній продукт. Він не тільки смачний, але й має величезну кількість корисних і поживних речовин. Саме тому його час від часу потрібно їсти сирим – не кожного дня.
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Що швидко приготувати з гарбуза? Євген Клопотенко поділився смачним і простим рецептом закуски з гарбуза та яблук за лаштунками зйомок реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал).
Євген Клопотенко і Алекс Якутов / Фото Новий канал
Рецепт закуски з гарбуза і яблук
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Салат з яблук і гарбуза / Фото Клопотенко
– 100 грамів яблук;
– 100 грамів гарбуза;
– 1 – 2 столові ложки цукрової пудри;
– дрібка солі.
Приготування:
- Ретельно помийте гарбуз, зніміть шкірку та видаліть насіння.
- Натріть його на грубій тертці та перекладіть у глибокий посуд.
- Теж саме зробіть і з яблуками.
- Змішайте гарбуз і яблука, додайте солі та посипте цукровою пудрою.
- За бажанням прикрасити закуску можна гілочками чебрецю.
Закуска готова. Смачного!