Простий рецепт млинців на молоці з курячим фаршем та грибами

Існує безліч варіантів приготування млинців: на воді, кефірі, молоці чи йогурті. Також можна додавати до тіста пшеничне борошно, рисове або цільнозернове. Ми підготували для вас рецепт тіста на млинці на молоці та рисовому борошні. Цей варіант тіста не зашкодить вашій фігурі.

Якщо вам кортить посмакувати чимось ситним, але не надто калорійним на обід чи вечерю – оберіть цей рецепт млинців з курячим фаршем та грибами.

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Подавайте млинці зі сметаною, або улюбленим томатним соусом. Вони легкі у приготуванні та сподобаються навіть дітям.

Рецепт млинців з м'ясом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Рецепт млинців з м'ясом / Фото Fat Killers

– 300 мл молока;– 1 яйце;– сіль;– 1 ст. л. оливкової олії;– рисове або цільнозернове борошно.– 300 г курячого фаршу;– 1 середня цибулина;– 70 г грибів;– улюблені спеції.

Приготування:

Для приготування млинців змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці та перемішайте до однорідної консистенції без грудочок.

Обсмажуйте млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.

Для приготування начинки обсмажте цибулю на розігрітій сковорідці з олією до рум'яної скоринки.

Додайте фарш, дрібно нарізані гриби та спеції.

Тушкуйте начинку до готовності та випарування рідини.

Начиніть млинці начинкою, закрутіть в рулет та подавайте до столу.