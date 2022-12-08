Це оцінять усі: як приготувати для холодцю максимально прозорий бульйон

Холодець – одна з основних святкових страв у кожній родині. У кожного є свої секрети приготування, але головний параметр, до якого усі прагнуть – це прозорість.

Кожна господиня хоче, щоб на свята її холодець був дуже прозорим. Цього можна досягнути дуже легко, якщо знаєш кілька кулінарних секретів. Холодець – це зірка столу, тож варто знати про нього абсолютно усе.

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Як зробити бульйон для холодцю прозорим

Головне у приготуванні прозорого бульйону на холодець – відсутність поспіху та алгоритм дій. Тут немає нічого складного, потрібно лише дотримуватися чіткого плану.

Прозорий холодець – окраса столу / Фото Сookery

Спочатку у каструлю потрібно налляти холодну воду, додати інгредієнти, з яких хочемо зробити холодець, та дуже поволі довести до кипіння. Як тільки вода закипить – зменшуємо вогонь та варимо до м'якості інгредієнтів.

Отриманий бульйон проціджуємо через сито, застелене марлею. Тепер додаємо желатин і м'ясний чи овочевий фарш. Як холодець застигне, його прозорість дуже приємно вас здивує.

Також висвітлити бульйон можна за допомогою яєчних білків. Для цього збиваємо білки до стійкої піни, додаємо її до холодцю та висвітлюємо холодець на повільному вогні. Коли білки зберуть брудну піну, збираємо їх шумівкою, а потім додаємо желатин та м'ясо чи овочі.