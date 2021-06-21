Корисний сніданок з ягодами та вівсяними пластівцями: домашній рецепт пудингу

Думаєте, що приготувати на сніданок? Ми підготували для вас простий та корисний рецепт сніданку, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Ніжний пудинг з ягодами та вівсяними пластівцями – смачний та поживний сніданок, який сподобається дітям і дорослим. Страву подають як основну або на десерт.

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Не бійтесь експериментувати зі смаками – додавайте до пудингу подрібнені горіхи, будь-які улюблені ягоди, фрукти, ароматні спеції, шоколадну крихту або кокосову стружку.

Обирайте корисні вівсяні пластівці – з цільних зерен. Вони містять безліч вуглеводів та вітамінів. Для приготування пудингу заздалегідь приготуйте вівсяні пластівці – з'єднайте з йогуртом, кефіром або молоком, залиште на ніч.

Вівсяні пластівці з йогуртом / Фото Pexels

Рецепт пудингу з вівсяними пластівцями та ягодами

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 153 ккал

Банани почистіть від шкірки, наріжте кільцями.

– 450 грамів натурального йогурту;– 1 – 2 банани;– 80 грамів вівсяних пластівців;– 100 грамів лохини;– мед (або цукор);– м'ята.

Подрібнені банани для десерту/ Фото Pexels

Ягоду, м'яту ретельно помийте.

Пудинг з ягодами та вівсяними пластівцями, лохиною/ Фото Unsplash