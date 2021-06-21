Корисний сніданок з ягодами та вівсяними пластівцями: домашній рецепт пудингу

Думаєте, що приготувати на сніданок? Ми підготували для вас простий та корисний рецепт сніданку, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Ніжний пудинг з ягодами та вівсяними пластівцями – смачний та поживний сніданок, який сподобається дітям і дорослим. Страву подають як основну або на десерт.
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Не бійтесь експериментувати зі смаками – додавайте до пудингу подрібнені горіхи, будь-які улюблені ягоди, фрукти, ароматні спеції, шоколадну крихту або кокосову стружку.
Обирайте корисні вівсяні пластівці – з цільних зерен. Вони містять безліч вуглеводів та вітамінів. Для приготування пудингу заздалегідь приготуйте вівсяні пластівці – з'єднайте з йогуртом, кефіром або молоком, залиште на ніч.
Вівсяні пластівці з йогуртом / Фото Pexels
Рецепт пудингу з вівсяними пластівцями та ягодами
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 153 ккал
– 450 грамів натурального йогурту;
– 1 – 2 банани;
– 80 грамів вівсяних пластівців;
– 100 грамів лохини;
– мед (або цукор);
– м'ята.
- Банани почистіть від шкірки, наріжте кільцями.
Подрібнені банани для десерту/ Фото Pexels
- Ягоду, м'яту ретельно помийте.
Пудинг з ягодами та вівсяними пластівцями, лохиною/ Фото Unsplash
- Готовий пудинг викладіть у склянки шарами – йогурт з пластівцями, банани, мед, зверху задекоруйте ягодами, листочками м'яти. подавайте одразу. Смачного!