Заклад відкрився у тестовому режимі у червні цього року, але офіційне відкриття BAO Casual відбулося 29 липня 2022 року. Затишна атмосфера, кілька тематичних залів та повна гармонія, яка витає навіть у повітрі ресторану. Це другий заклад мережі BAO, перший – преміумсегменту, знаходиться у Києві.

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За іронією долі, BAO у Києві Оксана та Тарас Середюки і Ектор Хіменес-Браво відкривали у не менш тяжкі для України часи, під час Революції Гідності. Як і тоді, вони підтримували українців у виборі свободи, правди та незалежності.

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво та його бізнес-партнери та друзі Оксана та Тарас Середюки, вклали у ресторан BAO Casual душу, любов та подяку львів'янам за теплий прийом, опіку, яку вони тут відчули.



Оксана Середюк та Ектор Хіменес-Браво / Фото 24 канал

BAO Casual – це заклад сучасної китайської їжі. У меню закладу ви знайдете качку по-пекінськи, вонтони, дімсами, оригінальні салати з восьминогами, супи та фірмові коктейлі. BAO Casual розташувався в серці Львова – на вулиці Староєврейській, 25.

Інтер'єр BAO Casual у Львові / Фото 24 канал:

Ми побували на відкритті та приємно вражені атмосферою, кухнею та затишком, який панує в BAO Casual на кожному кроці. Щойно ви переступите поріг закладу, як поринете у світ духовності та гармонії, яка притаманна китайській культурі. Заклад розділений на кілька зон: червоний зал – тут ви можете скуштувати страви з рідними та друзями, блакитна зала пригостить фірмовим коктейлем, а зелена тераса подарує свіжість та замилує великими пальмами на фоні старого міста. Навіть у вбиральні ви поринете у магічні світ китайської культури – не можливо не зробити знимку на пам'ять з десятками палаючих свічок.

У цьому ресторані ми передали всю любов і тепло, якими з нами поділився Львів. Це продовження нас самих. Ми зібрали у BAO Casual топові позиції з нашого меню: качку по-пекінськи, дімсами, вонтони,

– відзначила Оксана Середюк, бізнес-партнер та подруга Ектора Хіменеса-Браво.

Щодо цін у закладі, вони середні. Дімсами – від 150 – 300 гривень, салати від 189 гривень до 400 гривень за порцію, а гарячі страви сягають 1477 гривень. За 500 грамів фірмової качки по-пекінськи – 897 гривень.

Популярні страви з меню BAO Casual / Фото 24 канал:

У день відкриття закладу Ектор Хіменес-Браво, Оксана та Тарас Середюки розповіли про страви, які представлені в меню та асортимент напоїв. Безумовно,фірмовою стравою закладу є качка по-пекінськи, а серед коктейлів власники відзначили BAO-шприц.

Кожен дімсам ручної роботи, кисло-солодка курка, вонтони – всі ці страви я люблю, тому вони представлені в BAO і їх обожнюють наші гості,

– додав Ектор.



Тарас Середюк / Фото 24 канал

Ектор Хіменес-Браво не приховує, що у його планах відкрити ще кілька ресторанів в Україні.

Останні два тижні я був в Харькові, Охритці. Я був там вперше. Це рай для мене і я хочу показати ці міста світові. Охтирка – це перше місто Сумської області, яке віч-на-віч зустрілося з окупантами. Для людини з Канади воно нічого не означає, вони запитають: "Що це? Де це? А я хочу познайомити їх з цими чудовими людьми, вулицями та містом загалом,

– прокоментував Ектор.

Ектор Хіменес-Браво також хоче відкрити свій ресторан у Криму. Він пригадав, як під час 1 сезону "Мастер Шеф" вони знімали сюжет в Сімферополі. Неймовірний край і це Україна, – додав Ектор та з впевненістю сказав, що здійснить свої мрії. Після перемоги України!