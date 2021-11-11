Пюре з зеленого горошку та шпинату: ідеальний гарнір на щодень

11 листопада 2021 , 19:28
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Якщо ви шукаєте альтернативу звичним гарнірам – у нас є для вас цікавий варіант! Це горошкове пюре зі шпинатом. Швидке, легке у приготуванні та надзвичайно поживне.

Пюре із зеленого горошку чудово смакуватиме з м'ясними та рибними стравами. Також ви можете приготувати його заздалегідь, адже зберігати його можна в холодильнику понад 2 – 3 доби.

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Пюре з зеленого горошку

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Горошкове пюре / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 400 грамів зеленого горошку;
 – 100 грамів ріпчастої цибулі;
 – 60 грамів свіжого шпинату;
 – 15 грамів олії;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Розморозьте горошок.
  1. Наріжте цибулю дрібними шматочками та обсмажте на олії.
  1. Додайте до цибулі горошок та влийте води або бульйону, щоб він ледь покривав овочі.
  1. Присмачте овочі сіллю та чорним меленим перцем.
  1. Варіть горошок на повільному вогні 5 – 7 хвилин.


Горошкове пюре / Фото Володимира Ярославського

  1. Висипте до овочів листя шпинату, доведіть до кипіння та зніміть з плити.
  1. Трішки охолодіть овочі та перебийте їх блендером в однорідну масу.


Горошкове пюре / Фото Володимира Ярославського

  1. Щоб консистенція була ніжною – перетріть пюре через сито.
  1. Розігрійте пюре, додайте до нього вершкове масло та перемішайте ложкою.
  1. Подавайте пюре до столу гарячим. Смачного!
Автор: Богданна Рибак