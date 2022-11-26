Рагу з куркою і овочами: смачно, як у мами

Коли немає часу вигадувати щось з високої кухні, але прості відварені макарони їсти не охота, ми пропонуємо приготувати рагу.

Рагу з куркою і овочами – відмінна ідея для ситного обіду чи вечері. Страва настільки просто та домашня, що не потребує дорогих інгредієнтів. Її можна назвати навіть бюджетною, адже картопля, морква, цибуля точно знайдуться у кожному домі.

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Для рагу обирайте ніжне куряче філе. Воно додасть страві особливого смаку та зробить її дієтичною.

Рецепт овочевого рагу з куркою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 2 курячі філе;– 1 велика ріпчаста цибуля;– 2 перці(білозірка або болгарські);– 6 – 7 помідорів;– 1 велика морква;– 1 зубчик часнику;– 300 мілілітрів води;– 2 великі столові ложки сметани;– 1 столова ложка пшеничного борошна;– олія;– сіль;– чорний мелений перець;– 2 лаврові листочки.

Приготування:

Бланшуємо помідори: робимо надріз та занурюємо в окріп на 30 – 60 секунд. Далі перекладаємо в холодну воду та знімаємо шкірку.

Овочі і курку нарізаємо соломкою, моркву натираємо, або також нарізаємо соломкою.

️Курку солимо і перчимо.

️На велику сковорідку наливаємо олію, підсмажуємо курку до готовності. Додаємо цибулю і часник, тушкуємо з куркою 5 – 6 хвилин.

️Додаємо решту овочів, воду і тушкуємо все разом помішуючи 15 хвилин.

️Сметану змішуємо з борошном, додаємо до рагу, солимо, перчимо, додаємо лаврові листочки. Тушкуємо все разом ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь.

Смачного!