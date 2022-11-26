Рагу з куркою і овочами: смачно, як у мами
26 листопада 2022 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Коли немає часу вигадувати щось з високої кухні, але прості відварені макарони їсти не охота, ми пропонуємо приготувати рагу.
Рагу з куркою і овочами – відмінна ідея для ситного обіду чи вечері. Страва настільки просто та домашня, що не потребує дорогих інгредієнтів. Її можна назвати навіть бюджетною, адже картопля, морква, цибуля точно знайдуться у кожному домі.
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Для рагу обирайте ніжне куряче філе. Воно додасть страві особливого смаку та зробить її дієтичною.
Рецепт овочевого рагу з куркою
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 2 курячі філе;
– 1 велика ріпчаста цибуля;
– 2 перці(білозірка або болгарські);
– 6 – 7 помідорів;
– 1 велика морква;
– 1 зубчик часнику;
– 300 мілілітрів води;
– 2 великі столові ложки сметани;
– 1 столова ложка пшеничного борошна;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 лаврові листочки.
Приготування:
- Бланшуємо помідори: робимо надріз та занурюємо в окріп на 30 – 60 секунд. Далі перекладаємо в холодну воду та знімаємо шкірку.
- Овочі і курку нарізаємо соломкою, моркву натираємо, або також нарізаємо соломкою.
- ️Курку солимо і перчимо.
- ️На велику сковорідку наливаємо олію, підсмажуємо курку до готовності. Додаємо цибулю і часник, тушкуємо з куркою 5 – 6 хвилин.
- ️Додаємо решту овочів, воду і тушкуємо все разом помішуючи 15 хвилин.
- ️Сметану змішуємо з борошном, додаємо до рагу, солимо, перчимо, додаємо лаврові листочки. Тушкуємо все разом ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь.
Смачного!