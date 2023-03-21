Як приготувати рахат-лукум – рецепт з гранату

21 березня 2023, 09:35
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Джерело:

Валерія Велігура

Ну хто з нас не любить східні солодощі? Популярий рахат-лукум можна придбати в вікенді в Туреччині, або приготувати їх власноруч.

Основою для домашнього рахат-лукуму може бути будь-який фрукт, але найсмачнішими солодощі виходять з соку граната.

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Обирайте смак для майбутніх східних солодощів, додавайте до них улюблені горіхи та насолоджуйтеся із ароматним чаєм.

Рецепт домашнього рахат-лукуму

  • Час: 3 години
  • Порції: 10 – 12 штук
Інгредієнти:
 – 350 грамів соку граната або 2 штуки граната;
 – 350 грамів цукру;
 – 150 грамів води;
 – 1 столова ложка лимонного соку;
 – 70 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 75 грамів горіхів (фундук або фісташка);
 – кокосова стружка або цукрова пудра.

Приготування:

  • Беремо форму 10х20 сантиметрів.
  • Виймаємо зернятка з гранатів, пробиваємо у блендері та проціджуємо сік через сито. Має вийти 350 грамів рідини, але якщо вийшло менше – просто додаємо води до потрібної кількості соку.
  • Для цукрового сиропу окремо поєднуємо цукор, воду та лимонний сік. Перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо до температури 130 градусів 10 хвилин. Знімаємо з вогню.
  • Тепер до холодного фруктового соку додаємо крохмаль та добре перемішуємо.

  • Ставимо на середній вогонь, варимо до загущення і знімаємо з вогню.
  • В 3 етапи додаємо цукровий сироп, кожен раз ретельно перемішуючи.
  • Повертаємо на невеликий вогонь і постійно помішуючи варимо до загущення.
  • Додаємо обсмажені горішки і ще варимо до хорошого загущення.
  • Кладемо масу у форму змащену водою, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо у холодне місце на 2 години.
  • Посипаємо цукровою пудрою або кокосовою стружкою та розрізаємо на шматочки. Зберігаємо рахат-лукум у закритому контейнері.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак