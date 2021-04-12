Традиційні страви на Рамадан: рецепти до пісного столу

Мусульмани в усьому світі розпочали найважливіший місяць у всьому році – Рамадан. Саме в Рамадан, який припадає на 9 місяць в році мусульманського календаря, слід дотримуватися суворого посту. Він зміцнює віру, духовний розвиток, дає переосмислення себе і сенсу життя.

Століттями мусульмани дотримуються суворого посту – Ураза. Увечері, після заходу сонця, мусульмани, що постять повинні прийняти легку їжу – Фітур, друга їжа – Сахури приймається перед поновленням посту на зорі.

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Ми підготували для вас три традиційні страви, котрі популярні на пісному столі під час Рамадану.

Що їсти в Рамадан: три рецепти легких закусок

– хумус

Закуска з нуту та тахіни

Універсальна закуска з нуту котра популярна не тільки в мусульманських країнах. В Україні хумус частенько подають з лавашем або свіжими овочами.

Заздалегідь замочіть нут у воді на ніч. Злийте воду та відваріть нут у підсоленій воді до готовності. Переважно відварювати нут потрібно від трьох годин. Воду (аквафабу) з відвару не виливайте. У мисочці змішайте нут з кунжутною пастою, долайте оливкову олію та подрібніть до однорідної консистенції блендером. Невеликими порціями доливайте до маси аквафабу та продовжуйте подрібнювати хумус. На ваш смак до готового хумусу можна додавати спеції. Смачного!

– мутабаль

– 150 г нуту;– 1 ст. л оливкової олії;– сіль на ваш смак;– 1 ст. л кунжутної пасти (тахіни).

Паста з баклажанів та спецій

Мутабаль, або бабагануш – це пряна холодна закуска з баклажанів. Мутабаль швидко готується, а смакує найкраще з хлібцями або свіжим лавашем.

Свіжі баклажани помийте, змастіть шкірку олією та відправте в духовку запікатися на фользі. Охолодіть готові баклажани, зніміть з них шкірку, а м'якоть вийміть та подрібніть. Збризніть баклажани соком лимона, додайте подрібнену зелень та перемішайте. Заправте страву оливковою олією, спеціями та перемішайте. Смачного!

– табуле

– 1 кг баклажанів;– 50 г тахіни;– 20 г свіжої кінзи;– 1 лимон;– мелений чорний перець та сіль на ваш смак;– 2 – 3 ст. л оливкової олії;– 3 – 4 зубчики часнику.

Холодний салат з кус-кусом

Популярний східний салат з кус-кусом, який подають до столу холодним. Страва чудово підходить для пісного меню, адже в її склад не входить м'ясо.

Запарте крупу окропом та залишіть набухати під кришкою 5 – 10 хвилин. Ретельно помийте овочі та зелень. Часник почистіть від лушпиння та вичавіть через прес. Дрібно наріжте зелень, овочі наріжте кубиком. З'єднайте в салатниці овочі, зелень, часник та кус-кус. Заправте салат спеціями, лимонним соком та оливковою олією. Ретельно перемішайте салат та подавайте до столу. Смачного!

– 120 г кус-кусу;– 1 болгарський перець;– 1 огірок;– 1 помідор;– свіжий базилік;– м'ята;– половинка лимона;– 2/3 склянки води;– 2 ст. л оливкової олії;– петрушка, кріп або кінза на ваш смак;– 2 – 3 зубчики часнику.