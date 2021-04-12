Традиційні страви на Рамадан: рецепти до пісного столу

Мусульмани в усьому світі розпочали найважливіший місяць у всьому році – Рамадан. Саме в Рамадан, який припадає на 9 місяць в році мусульманського календаря, слід дотримуватися суворого посту. Він зміцнює віру, духовний розвиток, дає переосмислення себе і сенсу життя.
Століттями мусульмани дотримуються суворого посту – Ураза. Увечері, після заходу сонця, мусульмани, що постять повинні прийняти легку їжу – Фітур, друга їжа – Сахури приймається перед поновленням посту на зорі.
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Ми підготували для вас три традиційні страви, котрі популярні на пісному столі під час Рамадану.
Що їсти в Рамадан: три рецепти легких закусок
– хумус
Закуска з нуту та тахіни
Універсальна закуска з нуту котра популярна не тільки в мусульманських країнах. В Україні хумус частенько подають з лавашем або свіжими овочами.
Інгредієнти:
– 150 г нуту;
– 1 ст. л оливкової олії;
– сіль на ваш смак;
– 1 ст. л кунжутної пасти (тахіни).
- Заздалегідь замочіть нут у воді на ніч. Злийте воду та відваріть нут у підсоленій воді до готовності. Переважно відварювати нут потрібно від трьох годин. Воду (аквафабу) з відвару не виливайте.
- У мисочці змішайте нут з кунжутною пастою, долайте оливкову олію та подрібніть до однорідної консистенції блендером.
- Невеликими порціями доливайте до маси аквафабу та продовжуйте подрібнювати хумус.
- На ваш смак до готового хумусу можна додавати спеції. Смачного!
– мутабаль
Паста з баклажанів та спецій
Мутабаль, або бабагануш – це пряна холодна закуска з баклажанів. Мутабаль швидко готується, а смакує найкраще з хлібцями або свіжим лавашем.
Інгредієнти:
– 1 кг баклажанів;
– 50 г тахіни;
– 20 г свіжої кінзи;
– 1 лимон;
– мелений чорний перець та сіль на ваш смак;
– 2 – 3 ст. л оливкової олії;
– 3 – 4 зубчики часнику.
- Свіжі баклажани помийте, змастіть шкірку олією та відправте в духовку запікатися на фользі.
- Охолодіть готові баклажани, зніміть з них шкірку, а м'якоть вийміть та подрібніть.
- Збризніть баклажани соком лимона, додайте подрібнену зелень та перемішайте.
- Заправте страву оливковою олією, спеціями та перемішайте. Смачного!
– табуле
Холодний салат з кус-кусом
Популярний східний салат з кус-кусом, який подають до столу холодним. Страва чудово підходить для пісного меню, адже в її склад не входить м'ясо.
Інгредієнти:
– 120 г кус-кусу;
– 1 болгарський перець;
– 1 огірок;
– 1 помідор;
– свіжий базилік;
– м'ята;
– половинка лимона;
– 2/3 склянки води;
– 2 ст. л оливкової олії;
– петрушка, кріп або кінза на ваш смак;
– 2 – 3 зубчики часнику.
- Запарте крупу окропом та залишіть набухати під кришкою 5 – 10 хвилин.
- Ретельно помийте овочі та зелень. Часник почистіть від лушпиння та вичавіть через прес.
- Дрібно наріжте зелень, овочі наріжте кубиком.
- З'єднайте в салатниці овочі, зелень, часник та кус-кус. Заправте салат спеціями, лимонним соком та оливковою олією.
- Ретельно перемішайте салат та подавайте до столу. Смачного!