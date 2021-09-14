Померла Стелла Клименко – учасниця "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезон

У понеділок, 13 вересня, померла учасниця 3 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Стелла Клименко. Про її смерть повідомив її друг та колега, фіналіст кулінарного шоу Микола Люлько на своїй сторінці в інстаграм.

Ймовірною причиною раптової смерті Стелли Клименко стала зупинка серця. Сумна звістка сколихнула батьків, родичів та близьких друзів кулінарки.

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Вічна пам'ять тобі, дорогенька! Я вірив у диво до останнього і чекав тебе сьогодні на роботу! Але ти не прийшла,

– написав шеф-кухар Микола Люлько.

Відомо, що Стелла Клименка була не тільки його другом, але й колегою у ресторані "Аляска" та підтримкою на кулінарному шоу "Мастер Шеф. Професіонали". У червні 2021 року вона завчасно покинула проєкт через COVID-19. Більше про стан здоров'я Стелли Клименко не повідомлялось.



Стелла Клименко та Микола Люлько / Фото зі сторінки дівчини

Стелла Клименко займалася власним бізнесом: готувала соуси, маринади, конфітюри, варення. Вона відкривала заклад у Львові й була бренд-шефом у ресторані за кордоном. Все життя Стелла Клименко мріяла про відкриття власного закладу.



Стелла Клименко та Євген Клопотенко / Фото зі сторінки дівчини

Редакція Смачно 24 висловлює щирі співчуття рідним і близьким Стелли Клименко.

Текст з допису Миколи Люлька в інстаграмі:

Стелла, дівчинко, вічна пам'ять тобі дорога. Вчора батьки, друзі, колеги і я позбулися дорогої нам людини.

Стелла дівчинка, так я тебе завжди називав. Ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою. Ти наша запальничка. Ми з тобою пройшли багато! За плечима у нас не один день, на кухні сотні крутих страв, багато майстер-класів і дуже не легкий проєкт "Мастер Шеф".

Я до останнього вірив у чудо і чекав тебе сьогодні на роботу! Але ти не прийшла.

Ми тебе всі дуже любимо, Стело!