Рататуй: секрети запашної страви без м'яса та історія створення культової овочевої запіканки

3 серпня 2021 , 18:39
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Джерело:

24 канал

Хоч про страву рататуй більшість українців дізналася з мультфільму "Рататуй", насправді її історія виникла набагато давніше. Про історію створення страви та її класичний рецепт приготування, – розповідаємо далі у матеріалі.

Рататуй – класична традиційна страва французької кухні, яка найбільш поширена в Провансі. Цю страву ще можна назвати овочевим рагу, адже до її складу входять баклажани, кабачки та помідори.

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Подейкують, що це була страва селян, яка складалася із цукіні, помідорів, перцю, цибулі та часнику. Згодом в неї стали додавати баклажани. З регіону Прованс страва поширилася по всій Франції, а потім і за її межі.


Рататуй / Фото Пінтерест

Вперше слово "рататуй" згадується в книгах в 1778 році, позначають її як тушковані овочі. "Рата" з тодішнього військового сленгу означає тушковану суміш квасолі, картоплі та овочів з жирним м'ясом. Можна припустити, що рататуй швидше прийшов до нас саме з військового меню, хоч її часто готували на обід й прості селяни.

Рецепт класичного рататую

  • Час: 90 – 110 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Класична подача страви / Фото Пінтерест

Інгредієнти:
 – 2 шт. баклажанів;
 – 2 шт. кабачків;
 – 5 помідорів;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак.
Для соусу:
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – ½ червоного болгарського перцю;
 – 2 стиглих помідори;
 – 1 ст. л. томатної пасти;
 – 2 ст. л. білого сухого вина;
 – 2 ст. л. оливкової олії;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак.
Для приправи:
 – гострий перець чилі на ваш смак;
 – ½ червоного болгарського перцю;
 – 1 ст. л. дрібно нарізаної петрушки;
 – 2 зубчики часнику;
 – 3 ст. л. оливкової олії.

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочів. Баклажани, помідори та кабачки наріжте середніми кружечками.
  2. Для приготування соусу дрібно наріжте ріпчасту цибулю та солодкий перець.
  3. Помідори бланшуйте та зніміть шкірку. Дрібно наріжте їх, або подрібніть у блендері.
  4. На розігрітій сковорідці з оливковою олією обсмажте нарізані овочі та тушкуйте 5 – 10 хвилин.
  5. Додайте томатну пасту, сіль, перець і доведіть соус до кипіння.
  6. Влийте біле вино, доведіть до кипіння і вимкніть вогонь.
  7. Для запікання страви оберіть скляну або керамічну форму. На дно форми викладіть соус, а зверху нарізані кружечками овочі чергуючи: помідор, баклажан, кабачок. 
  8. Для приготування приправи дрібно наріжте солодкий та гострий перці, а часник вичавіть через прес.
  9. Перемішайте в мисці зелень, перець, часник, влийте оливкову олію.
  10. Полийте овочі в формі приправою та посоліть і поперчіть на ваш смак.
  11. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте рататуй 60 – 80 хвилин.
  12. Подавайте страву до столу з оливковою олією. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак