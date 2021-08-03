Рататуй: секрети запашної страви без м'яса та історія створення культової овочевої запіканки
Джерело:24 канал
Хоч про страву рататуй більшість українців дізналася з мультфільму "Рататуй", насправді її історія виникла набагато давніше. Про історію створення страви та її класичний рецепт приготування, – розповідаємо далі у матеріалі.
Рататуй – класична традиційна страва французької кухні, яка найбільш поширена в Провансі. Цю страву ще можна назвати овочевим рагу, адже до її складу входять баклажани, кабачки та помідори.
Читайте також Легкі салати з куркою – саме для літа: з корейською морквою, динею та овочами гриль
Подейкують, що це була страва селян, яка складалася із цукіні, помідорів, перцю, цибулі та часнику. Згодом в неї стали додавати баклажани. З регіону Прованс страва поширилася по всій Франції, а потім і за її межі.
Рататуй / Фото Пінтерест
Вперше слово "рататуй" згадується в книгах в 1778 році, позначають її як тушковані овочі. "Рата" з тодішнього військового сленгу означає тушковану суміш квасолі, картоплі та овочів з жирним м'ясом. Можна припустити, що рататуй швидше прийшов до нас саме з військового меню, хоч її часто готували на обід й прості селяни.
Рецепт класичного рататую
- Час: 90 – 110 хвилин
- Порції: 4 – 6
Класична подача страви / Фото Пінтерест
– 2 шт. баклажанів;
– 2 шт. кабачків;
– 5 помідорів;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Для соусу:
– 1 ріпчаста цибулина;
– ½ червоного болгарського перцю;
– 2 стиглих помідори;
– 1 ст. л. томатної пасти;
– 2 ст. л. білого сухого вина;
– 2 ст. л. оливкової олії;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Для приправи:
– гострий перець чилі на ваш смак;
– ½ червоного болгарського перцю;
– 1 ст. л. дрібно нарізаної петрушки;
– 2 зубчики часнику;
– 3 ст. л. оливкової олії.
Приготування:
- Ретельно помийте овочів. Баклажани, помідори та кабачки наріжте середніми кружечками.
- Для приготування соусу дрібно наріжте ріпчасту цибулю та солодкий перець.
- Помідори бланшуйте та зніміть шкірку. Дрібно наріжте їх, або подрібніть у блендері.
- На розігрітій сковорідці з оливковою олією обсмажте нарізані овочі та тушкуйте 5 – 10 хвилин.
- Додайте томатну пасту, сіль, перець і доведіть соус до кипіння.
- Влийте біле вино, доведіть до кипіння і вимкніть вогонь.
- Для запікання страви оберіть скляну або керамічну форму. На дно форми викладіть соус, а зверху нарізані кружечками овочі чергуючи: помідор, баклажан, кабачок.
- Для приготування приправи дрібно наріжте солодкий та гострий перці, а часник вичавіть через прес.
- Перемішайте в мисці зелень, перець, часник, влийте оливкову олію.
- Полийте овочі в формі приправою та посоліть і поперчіть на ваш смак.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте рататуй 60 – 80 хвилин.
- Подавайте страву до столу з оливковою олією. Смачного!