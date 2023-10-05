Солодке та п'янке: як зробити домашнє вино з винограду Ізабелла

Один із найпопулярніших напоїв безумовно є вино. Біле, рожеве чи червоне воно несе не тільки терпкий смак, а й надзвичайний аромат.

Біле вино – це алкогольний напій виготовлений з білого винограду. Один із найпопулярніших є Ізабелла. Смак напою вміру солодкий, трішки терпкий, а аромат ви ще довго будете відчувати поряд.

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Ми підготували рецепт білого вина Ізабелла, який ви з легкістю можете приготувати вдома, дотримуючись рекомендацій.

Рецепт білого вина Ізабелла

Час: 3 – 4 місяці

3 – 4 місяці Порції: 2

– 10 кілограмів білого винограду;– 3 кілограми цукру.

Приготування:

Для приготування вина використовуйте щойно зірвані, свіжі грона винограду сорту Ізабелла. Відокремлюємо виноградини від грон, просушуємо на паперових рушниках та чавимо сік руками. Також можна використовувати товкучку, але краще таки руками.

За допомогою марлі віджимаємо сік, проціджуємо та додаємо цукор. Перемішуємо все та переливаємо в бутель, аби він наповнився на дві третини.

Закриваємо все кришкою з дірочкою, в отвір вставляємо трубочку. Тепер потрібно дути в трубку і опустити її в приготоване відро з водою. Для повної герметичності рекомендується замазати край кришки пластиліном.

Далі бутель з майбутнім вином повинен постояти три місяці в погребі. Періодично воду у відрі, в яку через трубку виводиться газ, слід міняти.

Готове вино Ізабелла слід розлити по пляшках. Якщо робити все правильно, в результаті ви отримаєте прекрасне ароматне біле вино. Для тих, хто любить більш солодкі напої, рекомендується після трьох місяців додати більше цукру – і нехай бутель постоїть в темному прохолодному місці ще місяць.

Смачного!

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