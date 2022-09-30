До святкового столу: рецепт ніжного бісквітного рулету з кремом

Бісквітний рулет з ніжним кремом стане справжньою окрасою святкового столу. Він доволі простий у приготуванні, а смакує, наче з кондитерської.

Цей рулет, без перебільшення можна назвати ідеальним. Пухкий бісквітний корж, ніжний вершковий крем та родзинка десерту – додаткова ягідна начинка.

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Такий рулет чудово пасуватиме як на святковому столі, так і на буденному. Його можна подарувати на день народження рідним і близьким, адже його вигляд і смак бездоганний.

Рецепт ягідного бісквітного рулету

Час: 4 – 6 годин

4 – 6 годин Порції: 6

– 5 сирих курячих яєць;– 120 грамів цукру;– 90 грамів пшеничного борошна;– 2 грами розпушувача для тіста;– 1 грам солі;– 40 мілілітрів молока;– 40 мілілітрів соняшникової рафінованої олії.– 150 грамів крем-сиру;– 50 мілілітрів вершків 33 – 36%;– 30 грамів цукрової пудри.– 100 грамів ягідного пюре;– 1 чайна ложка крохмалю;– 1 столова ложка цукру.

Приготування:️

Для ягідної начинки змішуємо всі інгредієнти і варимо на помірному вогні до загустіння. Охолоджуємо при кімнатній температурі.

Для коржа відділяємо білки від жовтків. Яєчні жовтки збиваємо з 1 грамом солі і 50 грамами цукру до посвітління, близько 5 хвилин.

️Яєчні білки збиваємо з 70 грамами цукру до стійких піків. До збитих білків виливаємо збиті жовтки і перемішуємо силіконовою лопаткою. До маси просіюємо борошно і додаємо розпушувач, перемішуємо.

️В окремій мисочці змішуємо молоко і олію, додаємо декілька ложок тіста і перемішуємо. Виливаємо в тісто і знову перемішуємо.

️Деко застилаємо пергаментом для випікання, виливаємо тісто і розрівнюємо поверхню. ️Випікаємо в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 25 – 30 хвилин.

️Гарячий бісквіт витягуємо з духовки, відразу накриваємо зверху пергаментом, охолоджуємо при кімнатній температурі. Витягуємо бісквіт з деко, і перевертаємо на пергамент, а пергамент на якому бісквіт випікався – знімаємо.

️Для крему змішуємо всі інгредієнти. Вершки і сир мають бути холодні. Збиваємо міксером 5 хвилин.

️На бісквіті розподіляємо крем, зверху ягідну начинку(можна замінити на джем чи варення) і скручуємо в щільний рулет з допомогою пергаменту.

Кладемо рулет в холодильник на декілька годин або на ніч.

За бажанням при подачі можна прикрасити готовий рулет збитими вершками або просто цукровою пудрою.

Смачного!