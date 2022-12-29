Рецепт справжнього брауні від Володимира Ярославського

Чи куштували ви колись справжній тягучий брауні, з вогкою серединкою та яскравим шоколадним смаком? Український шеф-кухар поділився перевіреним рецептом, який привіз з Лондона.

Відомий український шеф-кухар та ресторатор, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом неймовірно смачного шоколадного десерту брауні.

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За словами шеф-кухаря, цей рецепт допрацьований та перевірений. Він працює з ним вже кілька років, а привіз Володимир його з Лондона. Щоправда, в Україні його довелося доопрацювати.

Шоколадний брауні повинен бути вогким, з тягучою серединкою, але при цьому з тонкою випеченою кірочкою. Цей десерт дуже шоколадний, адже його вміст це не какао, а чорний 70 – 80% шоколад.

Він може стати справжньою окрасою не тільки святкового столу, а й буденного: до чаю чи кави.

Рецепт шоколадного брауні

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

– 200 грамів 70% чорного шоколаду;– 200 грамів вершкового масла 82.5%;– 180 грамів коричневого цукру;– 4 – 5 грамів середньої морська сіль;– 3 курячих яєць;

– 70 грамів звичайного борошна;– 35 грамів гарного какао-порошку;– 70 – 100 грамів білого або молочного шоколаду;– 100 – 150 грамів підсмажених горіхів.

Приготування:

Чорний шоколад розділяємо на шматочки, додаємо вершкове масло і розтоплюємо на водяній бані, доки масло не розійдеться.

Яйця перемішуємо з цукром, не збиваємо, щоб цукор розчинився і додаємо до шоколаду. Перемішуємо.

У миску з сумішшю додаємо просіяні через сито борошно і какао, перемішуємо.

Висипаємо горіхи та подрібнений білий шоколад, швидко замішуємо, щоб шоколад залишився шматочками.

Додаємо сіль, досить швидко вимішуємо й одразу перекладаємо тісто у форму для випікання.

Відправляємо брауні в духовку та випікаємо при температурі 200 градусів. Якщо форма прямокутна і товщина виробу 4 – 5 сантиметри, достатньо буде 15 хвилин, а якщо форма звичайна кругла 24 сантиметри і у вас вийшов не товстий шоколадний шар випікаємо 9 – 10 хвилин (краще менше).

Зверху має бути легка суха скоринка.

Даємо брауні охолонути, можна навіть у холодильнику. Нарізаємо його шматочками та подаємо з ягодами, збитими вершками й ванільним морозивом.

Смачного!