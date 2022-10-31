Наче справжні: рецепт гарбузових булочок на Геловін
31 жовтня 2022 , 14:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерія Велігура
Щоб зробити свято Геловін по справжньому особливим – приготуйте ці пухкі та апетитні гарбузові булочки у вигляді головного атрибуту осені – гарбуза.
Рекомендуємо приготувати ці неймовірно пухкі та смачні булочки. Вони чудово доповнять ваш святковий стіл на Геловін, стануть окрасою сніданку, а ще їх зручно брати в дорогу чи до школи.
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Рецепт гарбузових булочок надзвичайно простий, з ним справиться навіть дитина. Використання кухонного комбайна полегшить приготування тіста.
До складу булочок також входять яблука, родзинки та ароматні прянощі.
Рецепт гарбузові булочки
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 штук
– 60 мілілітрів молока;
– 3 грамів сухих або 9 грамів свіжих дріжджів;
– 60 грамів цукру;
– 300 грамів борошна;
– 1 куряче яйце;
– дрібка солі;
– 25 грамів вершкового масла;
– 80 грамів гарбузового пюре.
Для начинки:
– 1 натерте яблуко;
– 10 грамів цукру;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 15 грамів родзинок.
Приготування:
- Для приготування опари, до теплого молока додаємо дріжджі, 1 столову ложку цукру та близько 3 столових ложок борошна з загальної кількості. Перемішуємо до густої консистенції, накриваємо харчовою плівкою та рушником і прибираємо в тепле місце на 15 хвилин.
- Окремо поєднуємо яйце кімнатної температури, цукор, сіль, м‘яке вершкове масло та гарбузове пюре кімнатної температури. Додаємо готову опару і перемішуємо. Поступово просіюємо борошно та замішуємо м'яке еластичне тісто.
- Кладемо у глибоку миску попередньо змащену олією, накриваємо харчовою плівкою та рушником і прибираємо у тепле місце на 40 хвилин.
- Потім обминаємо з боків, перевертаємо тісто і знову прибираємо у тепле місце на 40 – 50 хвилин. Після цього знову обминаємо тісто та ділимо на 6 рівних частин. Просто формуємо кульки або розкочуємо, в центр кладемо начинку, защипуємо краї та формуємо кульки.
- Щоб надати булочкам форму гарбуза, зав'язуємо їх ниткою, формуючи гарбуз.
- Кладемо на лист з пергаментом, накриваємо плівкою і прибираємо у тепле місце на 15 – 20 хвилин.
- Змащуємо яйцем і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
Смачного!