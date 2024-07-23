Такого ви ще точно не їли: подаємо диню з бурратою
23 липня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Смачна і дуже швидка в приготуванні літня закуска. Тут поєднуються смаки, які ви ще не куштували разом – диня, буррата, прошутто та базилік.
Такий салат точно стане зіркою святкового столу чи романтичної вечері. Він чудово смакує з вином.
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Салат з динею та бурратою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 400 грамів дині;
– 80 – 100 грамів прошутто;
– свіжий базилік до смаку;
– 250 – 350 грамів буррати;
– перець до смаку;
– оливкова олія до смаку.
Приготування:
- Диню помийте та наріжте шматочками.
- Видаліть насіння і зріжте шкірку, викладіть на блюдо або тарілки.
- Додайте скибочки прошутто, базилік і буррату.
- Подавайте з хлібом, приправте свіжомеленим перцем і оливковою олією.