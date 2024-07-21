Кабачки дуже нагадуватимуть м'ясо. Вони точно сподобаються усім вашим рідним.

Варто спробувати Утричі простіший і смачніший, ніж звичайний: рецепт лінивого печінкового торта у духовці

Кабачки в клярі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Кабачки помийте та почистьте. Один наріжте пластинками, посоліть, поперчіть з двох сторін і залиште на 15 – 20 хвилин.
  2. Другий кабачок натріть на середню терку, посоліть і також залиште на 15 – 20 хвилин.
  3. Яйця вбийте в глибоку тарілку, додайте сіль, червоний і чорний перець, а також натертий сир. Перемішайте.
  4. З'єднайте в окремій тарілці панірувальні сухарі та борошно.
  5. З кабачкових пластинок злийте рідину, обваляйте їх по одному в сухарях та залийте яєчно-сирною масою.
  6. Розігрійте пательню з олією і викладіть в неї кабачки. Закрийте кришкою і смажте 4 – 5 хвилин на середньому вогні з кожного боку. Викладіть підсмажені кабачки на паперові рушники.
  7. З натертих кабачків відтисніть сік, додайте до них яєчно-сирну масу і суміш панірувальних сухарів з борошном, що залишилися. На пательню з олією ложкою викладіть кабачкову масу у формі оладок. Накрийте кришкою і смажте на середньому вогні 4 – 5 хвилин з кожного боку. Викладайте на паперові рушники.
  8. З'єднайте йогурт, натерті на дрібній терці огірок і часник. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Подавайте кабачки з соусом.