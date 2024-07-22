Панцанелла – це традиційний італійський салат, який походить з регіону Тоскана. Його головні інгредієнти – хліб і стиглі помідори. Це популярна літня страва, адже вона легка, освіжаюча і чудово підходить для використання залишків хліба.
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Панцанелла
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Хліб наріжте невеликими шматочками, приблизно 2 сантиметри завтовшки.
- На сухій сковороді приготуйте з хліба грінки.
- Тим часом поріжте помідори на дрібніші шматочки, а цибулю – на скибочки.
- Приготуйте соус: змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і спеції.
- Складіть всі інгредієнти в миску.
- Чергуйте помідори, цибулю, листя базиліка та грінки.
- Все полийте приготовленим раніше соусом.