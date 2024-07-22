Панцанелла – це традиційний італійський салат, який походить з регіону Тоскана. Його головні інгредієнти – хліб і стиглі помідори. Це популярна літня страва, адже вона легка, освіжаюча і чудово підходить для використання залишків хліба.

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Панцанелла

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 60 грамів черствого хліба;

– 170 грамів помідора;

– 50 грамів червоної цибулі;

– 10 мілілітрів оливкової олії;

– 10 мілілітрів бальзамічного оцту;

– 20 грамів свіжого базиліку;

– спеції: сіль, перець до смаку.

Приготування:

Хліб наріжте невеликими шматочками, приблизно 2 сантиметри завтовшки. На сухій сковороді приготуйте з хліба грінки. Тим часом поріжте помідори на дрібніші шматочки, а цибулю – на скибочки. Приготуйте соус: змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і спеції. Складіть всі інгредієнти в миску. Чергуйте помідори, цибулю, листя базиліка та грінки. Все полийте приготовленим раніше соусом.

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