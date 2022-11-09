Хіт дня: готуємо чабанську шурпу по-херсонськи

Херсонська кухня вкрай смачна та колоритна. У ній є багато страв, які вразять навіть гурманів, але особливою популярністю користується шурпа.

Кожен з нас з нетерпінням чекає на той момент, коли зможе спакувати валізу та приїхати до звільненого Херсона. Поки відважні воїни ЗСУ роблять усе можливе та неможливе для того, щоб наблизити цей момент, спробуємо приготувати одну з головних страв місцевої кухні.

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Рецепт чабанської шурпи

Час: 1 година 45 хвилин

Порцій: 6

Неймовірно смачно / Фото Pixabay

Інгредієнти:

400 грамів яловичини або свинини;

400 грамів картоплі;

200 грамів болгарського перцю;

150 грамів помідорів;

150 грамів цибулі;

10 грамів часнику;

30 грамів томатної пасти;

20 грамів олії;

сіль, перець та зелень до смаку.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії. Нарізаємо м'ясо середніми шматочками та смажимо разом із цибулею. Перець нарізаємо соломкою, помідори – кубиками, а моркву натираємо. Додаємо овочі та томатну пасту на пательню. Заливаємо окропом, щоб вода покрила все, і залишаємо тушитися на 30 хвилин. Нарізаємо картоплю кубиками. Коли м'ясо та овочі будуть готові – пересипаємо вміст пательні у каструлю до картоплі. Додаємо води, солимо та перчимо і варимо до готовності. Кількість води можна регулювати за власними вподобаннями щодо того, наскільки страва має бути густа. Коли суп готовий, додаємо до нього давлений часник та залишаємо настоюватися на 30 хвилин, після чого подаємо на стіл.

Смачного!