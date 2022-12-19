Новорічні шишки: рецепт для святкового столу

19 грудня 2022, 09:04
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Щоб вразити гостей за святковим столом, обов'язково приготуйте десерт шишки. Вони наче справжні!

Тістечко шишки – відмінний варіант десерту до святкового столу взимку. Його легко готувати, з доступних інгредієнтів та всього за 20 хвилин.

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Шишки можна формувати разом із дітьми та перетворити весь процес на цікаву гру. Спробуйте, вам та малечі сподобається.

Рецепт десерту шишки

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – 350 грамів печива топлене молоко;
 – 50 мілілітрів молока;
 – 150 мілілітрів згущеного молока;
 – 80 грамів вершкового масла;
 – 3 столові ложки какао;
 – шоколадні пластівці;
 – цукрова пудра.

Приготування:

  • ️Печиво подрібнюємо в крихту у блендері або скалкою.
  • ️Змішуємо вінчиком в окремому посуді молоко, згущене молоко, м’яке вершкове масло і какао, додаємо поступово крихту печива і замішуємо м'яке пластичне тісто.
  • ️Ділимо тісто на дванадцять чи більше частин, в залежності якого розміру шишки ви хочете. Формуємо шишки з тіста, декоруємо їх пластівцями. Також тісто можна наповнити шоколадною пастою (на одну шишку треба половину чайної ложки пасти).
  • ️Пластівці гарно будуть триматися на шишках, якщо ви додатково охолодите їх в холодильнику протягом години.

При подачі посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак