Рецепт домашніх слойок на сирному тісті з яблуками

8 жовтня 2021 , 11:39
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Відома українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм смачним рецептом домашніх слойок з яблучною начинкою. Рецепт доволі легкий та швидкий, ви можете навіть готувати випічку з дітьми.

Якщо вам не довподоби яблучна начинка у випічці, ви сміло можете замінити її на сирну з родзинками, іншими фруктами чи ягодами або на густий джем. Головне, щоб останній не витікав з тіста.

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Рецепт домашніх слойок з яблуками

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 8


Слойки з яблуками / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 280 г борошна;
 – 200 г домашнього сиру;
 – 1 яйце;
 – 70 – 80 г цукру;
 – 7 ст. л. олії;
 – 10 г розпушувача;
 – ванільний цукор або екстракт.
Для начинки:
 – 500 г яблук;
 – 2 ст. л. цукру;
 – 25 г вершкового масла.

Приготування:

  1. Для приготування тіста перетріть за допомогою блендера сир з цукром до однорідної консистенції.
  1. Додайте до маси яйце, ванільний цукор або екстракт, влийте олію та перемішайте.
  1. Висипте до сирної маси борошно та розпушувач і замісіть тісто.
  1. Накрийте його шаром харчової плівки та відправте в холодильник, доки будете готувати начинку.
  1. Для приготування начинки почистіть яблука та наріжте їх дрібними кубиками.
  1. На сковорідці з вершковим маслом обсмажте шматочки яблук, посипте їх цукром та перемішайте.
  1. Тушкуйте яблука 5 – 7 хвилин, доки не випарується зайва волога.
  1. Розділіть тісто на чотири частини та сформуйте з них кульки.
  1. Кожну частину тіста розкачайте колом діаметром 26 – 28 сантиметрів. Кожне коло розріжте на 4 рівні частини та зробіть надрізи (гортай карусель з відео).
  1. Загорніть начинку в кожен шматочок тіста.
  1. Випікайте слойки в духовці розігрітій до 180 градусів протягом 20 хвилин.
  1. Готову випічку можна посипати цукровою пудрою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак