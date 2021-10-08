Рецепт домашніх слойок на сирному тісті з яблуками
8 жовтня 2021 , 11:39Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Відома українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм смачним рецептом домашніх слойок з яблучною начинкою. Рецепт доволі легкий та швидкий, ви можете навіть готувати випічку з дітьми.
Якщо вам не довподоби яблучна начинка у випічці, ви сміло можете замінити її на сирну з родзинками, іншими фруктами чи ягодами або на густий джем. Головне, щоб останній не витікав з тіста.
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Рецепт домашніх слойок з яблуками
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 8
Слойки з яблуками / Фото Яни Станішевської
– 280 г борошна;
– 200 г домашнього сиру;
– 1 яйце;
– 70 – 80 г цукру;
– 7 ст. л. олії;
– 10 г розпушувача;
– ванільний цукор або екстракт.
Для начинки:
– 500 г яблук;
– 2 ст. л. цукру;
– 25 г вершкового масла.
Приготування:
- Для приготування тіста перетріть за допомогою блендера сир з цукром до однорідної консистенції.
- Додайте до маси яйце, ванільний цукор або екстракт, влийте олію та перемішайте.
- Висипте до сирної маси борошно та розпушувач і замісіть тісто.
- Накрийте його шаром харчової плівки та відправте в холодильник, доки будете готувати начинку.
- Для приготування начинки почистіть яблука та наріжте їх дрібними кубиками.
- На сковорідці з вершковим маслом обсмажте шматочки яблук, посипте їх цукром та перемішайте.
- Тушкуйте яблука 5 – 7 хвилин, доки не випарується зайва волога.
- Розділіть тісто на чотири частини та сформуйте з них кульки.
- Кожну частину тіста розкачайте колом діаметром 26 – 28 сантиметрів. Кожне коло розріжте на 4 рівні частини та зробіть надрізи (гортай карусель з відео).
- Загорніть начинку в кожен шматочок тіста.
- Випікайте слойки в духовці розігрітій до 180 градусів протягом 20 хвилин.
- Готову випічку можна посипати цукровою пудрою. Смачного!