Рецепт домашніх слойок на сирному тісті з яблуками

11:39

Відома українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм смачним рецептом домашніх слойок з яблучною начинкою. Рецепт доволі легкий та швидкий, ви можете навіть готувати випічку з дітьми.