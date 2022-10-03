Смачно з першої ложки: рецепт домашнього плову з куркою
3 жовтня 2022 , 12:36Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
На перши й погляд здається, що приготувати плов легко, але коли доходить до діла і рис розварився, м'ясо сухе. Ми навчимо вас, як подати цю страву, так, щоб всі були в захваті.
Плов з куркою можна готувати не тільки в духовці, а й на сковорідці. Один з таких рецептів ми підготували сьогодні. Ніжне куряче м'ясо, розсипчастий рис – смакота.
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Рецепт плову з куркою на сковорідці
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 2 курячих філе;
– 1 велика ріпчаста цибуля;
– 1 велика морква;
– 3 – 4 зубчики часнику + 1 головка (за бажанням);
– 350 грамів пропареного довгозернистого рису;
– 600 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– приправа до плову;
– 2 лаврових листочки.
Приготування:️
- Нарізаємо соломкою моркву, середнім кубиком ріпчасту цибулю, середнім кубиком куряче філе і одразу його солимо і перчимо.
- У велику сковорідку наливаємо олію, розігріваємо на середньому вогні і підсмажуємо до прозорості цибулю, додаємо філе і смажимо ще 5 хвилин, помішуючи. Додаємо моркву і знову смажимо ще 5 хвилин.
- ️Заливаємо все водою, додаємо рис, приправу до плову, солимо. Додаємо часник (очищений) і головку (зрізану і в лушпинні), кладемо зверху два лаврові листочки і накриваємо кришкою.
- ️Доводимо плов до кипіння і зменшуємо вогонь до помірного, готуємо 17 хвилин і вимикаємо вогонь. Не знімаючи кришку дайте плову настоятись 30 хвилин.
Смачного!