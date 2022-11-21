Ідеальне доповнення до млинців: готуємо домашню нутеллу
21 листопада 2022 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерія Велігура
Шоколадно-горіхова паста популярна в цілому світі, але навіщо щоразу купувати її в магазині, якщо можна приготувати власноруч вдома.
Щоб приготувати вдома популярну шоколадно-горіхову пасту нутелла не потрібно закінчувати кулінарні курси. Ми дібрали для вас перевірений рецепт, який гарантує, що ваша солодка намазанка вийде надзвичайно смачною.
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Домашня нутелла ідеально доповнить млинці, панкейки, запечені тости чи крекер. Щедро намастіть її, додайте свіжих ягід чи фруктів (або й без них) та насолоджуйтеся!
Рецепт домашньої нутелли
- Час: 30 хвилин
- Порції: 400 грамів
– 300 грамів смаженого фундуку;
– 30 грамів какао;
– 20 – 30 грамів цукрової пудри;
– дрібка солі; ⠀
– 10 мілілітрів олії; ⠀
– 200 – 300 мілілітрів молока.
Приготування:
- Очищені горіхи подрібнюємо у блендері до однорідної гладкої консистенції.
- Додаємо какао, цукрову пудру, сіль, олію, трішки молока і збиваємо. У вас вийде густа однорідна маса.
- Поступово додаємо молоко і знову збиваємо до бажаної консистенції.
- Кладемо у баночку і зберігаємо в холодильнику (там вона стане густішою).
Смачного!⠀