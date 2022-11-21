Ідеальне доповнення до млинців: готуємо домашню нутеллу

21 листопада 2022 , 13:59
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Джерело:

інстаграм Валерія Велігура

Шоколадно-горіхова паста популярна в цілому світі, але навіщо щоразу купувати її в магазині, якщо можна приготувати власноруч вдома.

Щоб приготувати вдома популярну шоколадно-горіхову пасту нутелла не потрібно закінчувати кулінарні курси. Ми дібрали для вас перевірений рецепт, який гарантує, що ваша солодка намазанка вийде надзвичайно смачною.

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Домашня нутелла ідеально доповнить млинці, панкейки, запечені тости чи крекер. Щедро намастіть її, додайте свіжих ягід чи фруктів (або й без них) та насолоджуйтеся!

Рецепт домашньої нутелли

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 400 грамів
Інгредієнти:
 – 300 грамів смаженого фундуку;
 – 30 грамів какао;
 – 20 – 30 грамів цукрової пудри;
 – дрібка солі; ⠀
 – 10 мілілітрів олії; ⠀
 – 200 – 300 мілілітрів молока.

Приготування:

  • Очищені горіхи подрібнюємо у блендері до однорідної гладкої консистенції.
  • Додаємо какао, цукрову пудру, сіль, олію, трішки молока і збиваємо. У вас вийде густа однорідна маса.
  • Поступово додаємо молоко і знову збиваємо до бажаної консистенції.
  • Кладемо у баночку і зберігаємо в холодильнику (там вона стане густішою).

Смачного!⠀

Автор: Богданна Рибак