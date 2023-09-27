Фокачча – дріжджовий хліб, який готують в Італії до будь-якого столу. Його подають до сніданку, обіду чи вечері. Він доволі прісний, тому зазвичай його присмачують додатковими інгредієнтами, які насичують фокаччу смаком і ароматами.
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Після випікання фокаччу нарізають порційними шматочками, поливають оливковою олією та подають до столу. Аби й ми могли у будь-який час поласувати справжньою італійською паляницею – нумо готувати її вдома.
Рецепт фокаччі
- Час: 2 години
- Порції: 2
Приготування:
- У мисці з'єднуємо теплу воду, сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо вінчиком.
- У окремій мисці поєднуємо просіяне борошно та сіль. Невеликими порціями вмішуємо сухі інгредієнти з опарою та замішуємо однорідне тісто. Поливаємо олією та відправляємо його в холодильник на кілька годин під шаром харчової плівки.
- Виймаємо тісто, руками формуємо коржик у жаротривкій формі з олією. Посипаємо спеціями та нарізаною цибулею.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та відправляємо випікатися фокаччу до готовності.
- Після випікання змащуємо олією, нарізаємо на шматочки та подаємо до столу.
Смачного!