Фокачча – дріжджовий хліб, який готують в Італії до будь-якого столу. Його подають до сніданку, обіду чи вечері. Він доволі прісний, тому зазвичай його присмачують додатковими інгредієнтами, які насичують фокаччу смаком і ароматами.

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Після випікання фокаччу нарізають порційними шматочками, поливають оливковою олією та подають до столу. Аби й ми могли у будь-який час поласувати справжньою італійською паляницею – нумо готувати її вдома.

Рецепт фокаччі

Час: 2 години

2 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 склянки теплої води;

– 2 столові ложки сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 500 грамів борошна;

– 2 чайні ложки цукру;

– оливкова олія.

Додатково:

– 10 грамів базиліку;

– 20 грамів цибулі;

– 10 грамів сухого базиліку;

– 10 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

У мисці з'єднуємо теплу воду, сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо вінчиком.

У окремій мисці поєднуємо просіяне борошно та сіль. Невеликими порціями вмішуємо сухі інгредієнти з опарою та замішуємо однорідне тісто. Поливаємо олією та відправляємо його в холодильник на кілька годин під шаром харчової плівки.

Виймаємо тісто, руками формуємо коржик у жаротривкій формі з олією. Посипаємо спеціями та нарізаною цибулею.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та відправляємо випікатися фокаччу до готовності.

Після випікання змащуємо олією, нарізаємо на шматочки та подаємо до столу.

Смачного!

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