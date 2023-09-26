Білі гриби – особливий осінній делікатес, який зачаровує не тільки смаком, а й ароматом. Аби цілу зиму насолоджуватися грибами заготуйте їх в сушеному чи мороженому вигляді.

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З білих грибів можна приготувати безліч страв: від закусок та супів, до соусів та пирогів. Ми пропонуємо зупинитися на білих грибах в сметані – ситно та смачно.

Рецепт білих грибів в сметані

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів білих грибів;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 морква;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 40 грамів олії;

– 100 грамів сметани.

Приготування:

Ретельно миємо гриби, чистимо та просушуємо на паперових рушниках. Великі гриби нарізаємо шматочками. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, знімаємо піну і варимо 15 хвилин.

Потім гриби відкидаємо на друшляк і промиваємо під проточною водою.

Цибулю та моркву чистимо від лушпиння, миємо і нарізаємо кубиками.

У сковороді нагріваємо олію, смажимо цибулю та моркву до напівготовності. Додаємо гриби і смажимо, помішуючи, 10 хвилин.

Присмачуємо спеціями, вливаємо сметану і перемішуємо.

Тушкуємо страву під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин.

Смачного!

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