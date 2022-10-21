Для дітей та дорослих: рецепт гарбузової каші на молоці
21 жовтня 2022 , 12:58Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Не секрет, що страви з гарбуза надзвичайно поживні для організму, а його насіння має протипаразитну дію. Щоб ласувати ним з користю, приготуйте смачну та ситну кашу на молоці.
Осінь – справжній сезон гарбузів. Вони майорять на прилавках магазинів та ринків, а їхні форми вражають. Кожному сорту гарбуза притаманний свій колір та смак. Оберіть той, який вам більше довподоби та готуйте смачну й ситну страву з гарбуза та пшоняної каші на сніданок чи вечерю.
Читайте також Яловичина vs телятина: яке м'ясо обрати
Рецепт гарбузової каші на молоці
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів гарбуза;
– 200 грамів пшона;
– 1 літр молока;
– 50 – 60 грамів цукру;
– мелена кориця (за бажанням);
– 100 грамів вершкового масла;
– сіль.
Приготування:
- Миємо, очищаємо та нарізаємо гарбуз середнім кубиком.
- Пшоно окремо промийте проточною водою.
Гарбузова каша / Фото з особистого архіву Лізи Глінської
- Відправляємо все у каструлю: гарбуз, молоко, пшоно, цукор, сіль, корицю та 50 грамів вершкового масла.
- Відправте все на плиту та варіть на повільно вогні 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та запечіть її ще 20 хвилин.
- Подавайте страву до столу з рештою масла.
Смачного!