Для дітей та дорослих: рецепт гарбузової каші на молоці

21 жовтня 2022 , 12:58
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Не секрет, що страви з гарбуза надзвичайно поживні для організму, а його насіння має протипаразитну дію. Щоб ласувати ним з користю, приготуйте смачну та ситну кашу на молоці.

Осінь – справжній сезон гарбузів. Вони майорять на прилавках магазинів та ринків, а їхні форми вражають. Кожному сорту гарбуза притаманний свій колір та смак. Оберіть той, який вам більше довподоби та готуйте смачну й ситну страву з гарбуза та пшоняної каші на сніданок чи вечерю.

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Рецепт гарбузової каші на молоці

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів гарбуза;
 – 200 грамів пшона;
 – 1 літр молока;
 – 50 – 60 грамів цукру;
 – мелена кориця (за бажанням);
 – 100 грамів вершкового масла;
 – сіль.

Приготування:

  • Миємо, очищаємо та нарізаємо гарбуз середнім кубиком.
  • Пшоно окремо промийте проточною водою.


Гарбузова каша / Фото з особистого архіву Лізи Глінської

  • Відправляємо все у каструлю: гарбуз, молоко, пшоно, цукор, сіль, корицю та 50 грамів вершкового масла.
  • Відправте все на плиту та варіть на повільно вогні 30 хвилин.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та запечіть її ще 20 хвилин.
  • Подавайте страву до столу з рештою масла.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак