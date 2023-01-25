Без добавки не обійдеться: рецепт горіхового пляцка

Як тільки ви спробуєте бодай шматочок цього пляцка, ви вже не зможете спинитися.

Неймовірно смачний і простий в приготуванні горіховий пляцок, який сподобається буквально всім. Ніжне розсипчасте тісто, карамельно-горіхові шари – цей смаколик однозначно стане вашим улюбленцем.

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Подавайте такий пиріг до чаю, кави чи інших улюблених напоїв. А оскільки волоські горіхи переважно завжди в наявності на кухні, такий пиріг можна готувати хоч щодня.

Рецепт горіхового пляцка

Час: 60 – 70 хвилин

60 – 70 хвилин Порції: 6 – 8

– 400 грамів пшеничного борошна;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– 100 грамів цукру;– 120 грамів масла;– 2 курячих яйця.– 500 грамів волоських горіхів;– 150 грамів цукру;– 3 столові ложки меду;– 180 грамів вершкового масла.

Приготування:

Масло розтоплюємо у мікрохвильовці, або на пару та даємо йому охолонути. Борошно змішуємо з розпушувачем до печива і цукром.

Додаємо яйця, вливаємо масло і замішуємо м'яке, еластичне тісто. Перекладаємо його в харчову плівку і в холодильник, поки готуватимемо горіховий шар.

Горіхи подрібнюємо в блендері, але не дуже дрібно. В глибоку сковорідку викладаємо масло, як почне топитися, додаємо до нього цукор і мед. Помішуючи, доводимо суміш до однорідності і кипіння. Даємо кілька секунд, щоб все трохи покипіло, висипаємо горіхи, вимикаємо вогонь і вимішуємо до однорідності.

Форму (25х35 см) вкриваємо пергаментом для випікання. Зверху викладаємо рівномірним шаром розкачане тісто. Поверх тіста рівномірно розподіляємо горіхову масу.

Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 – 30 хвилин, залежно від духовки.

Коли пляцок охолоне, знімаємо пергамент, розрізаємо на порційні шматочки і подаємо до столу.

Смачного!