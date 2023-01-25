Без добавки не обійдеться: рецепт горіхового пляцка

25 січня 2023, 14:39
Читать новость на русском

Джерело:

Cook with me at home

Як тільки ви спробуєте бодай шматочок цього пляцка, ви вже не зможете спинитися.

Неймовірно смачний і простий в приготуванні горіховий пляцок, який сподобається буквально всім. Ніжне розсипчасте тісто, карамельно-горіхові шари –  цей смаколик однозначно стане вашим улюбленцем.

Читайте також Лимонно-сирний кекс: ідеальна домашня випічка до кави чи чаю

Подавайте такий пиріг до чаю, кави чи інших улюблених напоїв. А оскільки волоські горіхи переважно завжди в наявності на кухні, такий пиріг можна готувати хоч щодня.

Рецепт горіхового пляцка

  • Час: 60 – 70 хвилин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти для тіста:
 – 400 грамів пшеничного борошна;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – 100 грамів цукру;
 – 120 грамів масла;
 – 2 курячих яйця.
Для горіхового шару:
 – 500 грамів волоських горіхів;
 – 150 грамів цукру;
 – 3 столові ложки меду;
 – 180 грамів вершкового масла.

Приготування:

  • Масло розтоплюємо у мікрохвильовці, або на пару та даємо йому охолонути. Борошно змішуємо з розпушувачем до печива і цукром.
  • Додаємо яйця, вливаємо масло і замішуємо м'яке, еластичне тісто. Перекладаємо його в харчову плівку і в холодильник, поки готуватимемо горіховий шар.

  • Горіхи подрібнюємо в блендері, але не дуже дрібно. В глибоку сковорідку викладаємо масло, як почне топитися, додаємо до нього цукор і мед. Помішуючи, доводимо суміш до однорідності і кипіння. Даємо кілька секунд, щоб все трохи покипіло, висипаємо горіхи, вимикаємо вогонь і вимішуємо до однорідності.
  • Форму (25х35 см) вкриваємо пергаментом для випікання. Зверху викладаємо рівномірним шаром розкачане тісто. Поверх тіста рівномірно розподіляємо горіхову масу.
  • Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 – 30 хвилин, залежно від духовки.
  • Коли пляцок охолоне, знімаємо пергамент, розрізаємо на порційні шматочки і подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак