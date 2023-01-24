Лимонно-сирний кекс – проста та смачна домашня випічка, яка сподобається буквально кожному. Приготувати таку випічку легко, вона не потребує дорогих інгредієнтів.

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Кекс вийде пухким, ароматним і ідеально підійде як для домашніх посиденьок з друзями чи рідними, так і до святкового столу.

Рецепт лимонно-сирного кексу

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 150 грамів вершкового масла;

– 3 курячих яйця;

– 180 грамів цукру;

– 200 грамів кисло-молочного сиру;

– 270 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача для тіста;

– цедра одного лимона;

– дрібка солі.

Для глазурі:

– 200 грамів цукрової пудри;

– 3 – 4 столові ложки лимона;

– 1 столова ложка гарячої води.

Приготування:

Масло кімнатної температури збиваємо з цукром протягом 3 – 4 хвилин. Не перестаючи збивати додаємо по одному яйцю, продовжуючи збивати.

Додаємо перетертий сир, сіль, цедру і все перемішуємо.

Просіюємо в рідку масу борошно з розпушувачем, перемішуємо і викладаємо в форму застелену пергаментом, або змащену маслом, притрушену борошном.

Відправляємо кекс в розігріту духовку при 170 – 180 градусах і випікаємо близько години.

Даємо випічці охолонути на решітці і поливаємо зверху глазур'ю (змішуємо цукрову пудру з лимонним соком і водою, густину регулюємо водою, але маса має бути не рідка).

Даємо застигнути і подаємо до столу.

Смачного!