Рецепт горіхового соусу до салатів: пальчики оближеш

20 жовтня 2022 , 09:44
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Джерело:

інстаграм Миколи Люлька

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом насиченого та ароматного соусу з горіхів, який відмінно доповнить ваші страви з курятини, риби чи свіжих салатів.

Горіховий соус зазвичай використовують до салатів, локшини, але він також чудово доповнить холодні закуски з курятини чи ролів.

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Спробуйте поєднати його з морськими водоростями чи салатом чука. Посипте все насінням кунжуту та насолоджуйтеся відмінним поєднанням смаків у страві.

Оскільки соус густий за консистенцією, а його смак насичений, краще додавати його окремо у тарілці, аби кожен самостійно вирішував скільки його додавати до страви.

Рецепт горіхового соусу

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 150 грамів горіхів кеш'ю;
 – 115 мілілітрів соєвого соусу;
 – 115 мілілітрів соусу мірин;
 – 100 грамів очищеного яблука;
 – 60 грамів кунжутної пасти;
 – 90 грамів соку лайма;
 – 30 грамів цукру;
 – 500 мілілітрів олії;
 – 50 грамів цибулі;
 – 4 зубчики часнику.

Приготування:

  • Очищений часник, яблука, цибулю з'єднайте у чаші блендера з горіхами, цукром та соком лайма.
  • Влийте туди олію, кунжутну пасту, соєвий соус та мірин й ретельно перебийте все блендером впродовж кількох хвилин.
  •  Соус повинен бути однорідної консистенції.
  • Перелийте його у скляну банку та зберігайте в холодильнику близько 1 – 2 діб.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак