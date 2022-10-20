Рецепт горіхового соусу до салатів: пальчики оближеш

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом насиченого та ароматного соусу з горіхів, який відмінно доповнить ваші страви з курятини, риби чи свіжих салатів.

Горіховий соус зазвичай використовують до салатів, локшини, але він також чудово доповнить холодні закуски з курятини чи ролів.

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Спробуйте поєднати його з морськими водоростями чи салатом чука. Посипте все насінням кунжуту та насолоджуйтеся відмінним поєднанням смаків у страві.

Оскільки соус густий за консистенцією, а його смак насичений, краще додавати його окремо у тарілці, аби кожен самостійно вирішував скільки його додавати до страви.

Рецепт горіхового соусу

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

– 150 грамів горіхів кеш'ю;– 115 мілілітрів соєвого соусу;– 115 мілілітрів соусу мірин;– 100 грамів очищеного яблука;– 60 грамів кунжутної пасти;– 90 грамів соку лайма;– 30 грамів цукру;– 500 мілілітрів олії;– 50 грамів цибулі;– 4 зубчики часнику.

Приготування:

Очищений часник, яблука, цибулю з'єднайте у чаші блендера з горіхами, цукром та соком лайма.

Влийте туди олію, кунжутну пасту, соєвий соус та мірин й ретельно перебийте все блендером впродовж кількох хвилин.

Соус повинен бути однорідної консистенції.

Перелийте його у скляну банку та зберігайте в холодильнику близько 1 – 2 діб.

Смачного!