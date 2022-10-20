Рецепт горіхового соусу до салатів: пальчики оближеш
20 жовтня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом насиченого та ароматного соусу з горіхів, який відмінно доповнить ваші страви з курятини, риби чи свіжих салатів.
Горіховий соус зазвичай використовують до салатів, локшини, але він також чудово доповнить холодні закуски з курятини чи ролів.
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Спробуйте поєднати його з морськими водоростями чи салатом чука. Посипте все насінням кунжуту та насолоджуйтеся відмінним поєднанням смаків у страві.
Оскільки соус густий за консистенцією, а його смак насичений, краще додавати його окремо у тарілці, аби кожен самостійно вирішував скільки його додавати до страви.
Рецепт горіхового соусу
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
– 150 грамів горіхів кеш'ю;
– 115 мілілітрів соєвого соусу;
– 115 мілілітрів соусу мірин;
– 100 грамів очищеного яблука;
– 60 грамів кунжутної пасти;
– 90 грамів соку лайма;
– 30 грамів цукру;
– 500 мілілітрів олії;
– 50 грамів цибулі;
– 4 зубчики часнику.
Приготування:
- Очищений часник, яблука, цибулю з'єднайте у чаші блендера з горіхами, цукром та соком лайма.
- Влийте туди олію, кунжутну пасту, соєвий соус та мірин й ретельно перебийте все блендером впродовж кількох хвилин.
- Соус повинен бути однорідної консистенції.
- Перелийте його у скляну банку та зберігайте в холодильнику близько 1 – 2 діб.
Смачного!