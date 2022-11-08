Хачапурі для лінивих: простий рецепт з кисло-молочного сиру
8 листопада 2022 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Роксолани Гарасимів
Грузинська кухня – це поєднання пухкого тіста, сирів та спецій. Але живучи в новому ритмі, ми обираємо ті страви, які може дозволити наш гаманець та час.
Лінивий хачапурі – це чудове вирішення для економії не тільки часу та грошей, а ще й світла. Для приготування страви нам потрібні звичайні продукти та сковорідка.
Читайте також Швидко і доступно: три рецепти курячих гомілок на щодень
Також, такий вид хачапурі підійде тим, хто пильно стежить за своїм харчуванням. Адже у рецепті авторка використовує тільки цільнозернове борошно, без додавання дріжджів, розпушувачів та цукру.
Рецепт лінивого хачапурі
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2
– 100 грамів кисло-молочного сиру;
– 1 куряче яйце;
– 150 мілілітрів молока;
– 150 – 180 грамів твердого сиру;
– 5 столових ложок цільнозернового борошна;
– спеції: хмелі-сунелі, або інша улюблена зелень.
Приготування:
- Твердий сир натріть на грубій тертці. Додайте куряче яйце, домашній сир, борошно та влийте молоко. Присмачте все спеціями та перемішайте.
- Г️отову масу викладіть на розігріту сковорідку змащеною вершковим маслом, накрийте кришкою. Смажте все на маленькому вогні приблизно 8 – 10 хвилин з однієї сторони і до 4 – 5 хвилин з іншої.
- ️Подавайте лінивий хачапурі до столу з улюбленою зеленню.
Смачного!