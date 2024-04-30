Без нього свято – не свято: рецепт холодцю з курки та свинячої рульки
30 квітня 2024, 08:30Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Мабуть, на кожному українському святковому столі є холодець. Спробуйте приготувати його за цим простим та покроковим рецептом.
Такий холодець точно сподобається багатьом. Обов'язково втільте цей рецепт в життя.
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Рецепт холодцю з курки та свинячої рульки
- Час: 8 годин + час на застигання
- Порцій: 6
– 1 кілограм 200 грамів свинячої рульки;
– 800 грамів курячого м'яса;
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– сіль до смаку.
Для прикраси:
– відварена морква;
– зелень петрушки.
Приготування:
- Підготуйте м'ясо заздалегідь. Вимийте та почистьте свинячу рульку, розріжте її на частини та покладіть в каструлю разом з куркою. Залийте водою і поставте на ніч в холодильник.
- Вранці вилийте воду, м'ясо складіть в каструлю, залийте свіжою водою і поставте на вогонь до появи піни. Приберіть піну, накрийте кришкою, поставте на мінімальний вогонь.
- Варіть холодець 6 – 8 годин, не допускаючи закипання. За 1,5 години до закінчення варіння додайте розрізану навпіл цибулю.
- Як тільки м'ясо відставатиме від кістки, вимкніть вогонь та приберіть жир. Викладіть м'ясо в миску, розберіть його на частини та розкладіть по формах для холодцю.
- Бульйон процідіть через марлю або сито. Додайте в нього лавровий лист, подрібнений часник і сіль. Залийте бульйон у форми та поставте в холодне місце до застигання.